مجمع جهانی شهر اسلامی نهم شهریور ماه در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی در جلسه ستاد برگزاری برنامه های روز قزوین که ظهر سه شنبه در دفتر معاونت امور عمرانی استانداری قزوین برگزار شد اظهارداشت: برگزاری همایشی در سطح بین المللی از کارهای بزرگ و مسئولیت داری است که نیازمند حمایتهای مالی و همکاری ملی است و امیدواریم با هماهنگی لازم بتوانیم این کار را انجام دهیم.



اطلاع رسانی مجمع جهانی شهر اسلامی ضعیف است



شهردار قزوین بیان کرد: علیرغم این که خود را درگیر برگزاری این همایش بزرگ کرده ایم هنوز اطلاع رسانی مناسبی برای آن صورت نگرفته که از رسانه های استانی و ملی، صداوسیما، خبرگزاری ها، مطبوعات انتظار داریم در فرصت باقیمانده ضمن اطلاع رسانی مطلوب با روشنگری اذهان عمومی بستر لازم برای میزبانی شایسته را فراهم کنند.





نصرتی تصریح کرد: روز قزوین هم از موضوعات مهمی است که جلسات مستمری در خصوص آن برگزار شده و با همکاری دستگاهها و نهادها امیدواریم این رویداد با برنامه های جانبی متنوعی که برای آن پیش بینی شده بتواند رضایت بازدیدکنندگان را فراهم کند.

شهردار قزوین بیان کرد: همایش مجمع جهانی شهر اسلامی در روز نهم شهریور ماه با حضور 23 کشور اسلامی از جمله روسای دانشگاههای علوم دینی، حوزه های علمیه کشورهاس ااسلامی و پایتخت کشورهای اسلامی در قزوین برگزار می شود.



حمیدرضا الموتی مشاور شهرداری قزوین هم در این نشست گفت: پیگیری ارسال دعوت نامه های کشورهای اسلامی، برپایی نمایشگاه مجمع جهانی شهر اسلامی، اطلاع رسانی در صداوسیما، مسابقات دوچرخه سواری، جشنواره فرهنگی آئین های سنتی در چهلستون، جشنواره انگور و پسته، نمایشگاه توانمندی های شاخص صنعتی استان، تجلیل از نخبگان از مهمترین برنامه هایی است که باید برای آن اقدام کرد.

همچنین عباس ظاهری رئیس شورای اسلامی شهر قزوین در خصوص ضرورت همکاری دستگاهای اجرایی برای برگزاری روز قزوین مطالبی بیان کرد.



در این جلسه در خصوص برپایی نمایشگاه آثار علمی، رباتیک، استفاده از ظرفیت تبلیغاتی شهرستانهای استان، اطلاع رسانی در رسانه های استان و کشور، تصمیم گیری در خصوص مکان های برپایی نمایشگاه از دیگر موضوعاتی بود که مورد بررسی و تبادل نظر اعضاء جلسه قرار گرفت.





