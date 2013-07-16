  1. استانها
  2. مازندران
۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۵:۳۶

رستم علی خواستار شد:

رفع معضل گیرنده‌های تلویزیونی سوادکوه شمالی

رفع معضل گیرنده‌های تلویزیونی سوادکوه شمالی

سوادکوه شمالی - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اداری سوادکوه شمالی، بهره‌ مندی از چند کانال تلویزیونی کشور را حق مردم مومن شهرستان دانست و خواستار حل مشکلات مربوط به معضل گیرنده‌های تلویزیونی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کمال رستم علی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان، بهره‌مندی از چند کانال تلویزیونی کشور را حق مردم مومن و متعهد سوادکوه شمالی دانست و خواستار حل مشکلات مربوط به معضل گیرنده‌های تلویزیونی شد و گفت: صدا و سیما به بیان امام راحل یک دانشگاه است و تدابیری اتخاذ شود تا مردم از این دانشگاه بهره‌مند شوند.

وی به کاهش سطح سر دهنه‌های کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی اشاره کرد و افزود: برداشت‌های بی‌رویه و غیرکارشناسی موجب کاهش سطح سردهنه‌های کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی را فراهم کرده است.

رستم علی، خواستار افزایش نظارت بر شرکت‌های بهره‌بردار توسط نهادهای مجوزدهنده شد و افزود: قوانین و شرایط تنها بر روی کاغذ نوشته نشود و اجرایی شود.

راه‌آهن شیرگاه از ظرفیت‌های مغفول سوادکوه شمالی است

فرماندار سوادکوه شمالی به مشکلات دیگر این شهرستان اشاره و یادآوری کرد: چهار بانده‌ شدن محور سوادکوه، تعریض جاده شیرگاه به بابل‌کنار و شیرگاه به جاده نظامی، گازرسانی به روستاهای لفور، راه ورودی شهرک صنعتی بشل، پروژه مسکن مهر، زمین زباله شیرگاه برخی از موضوع‌هایی است که با مدیریت آن می‌توان شاهد توسعه و حل مشکلات شد.

وی راه‌آهن شیرگاه را از ظرفیت‌های مغفول سوادکوه شمالی ذکر کرد و یادآور شد: ایجاد خط ریل در شهرک صنعتی سبب تحول بزرگ در منطقه می‌شود.

رستم علی، همدلی و اتحاد بین مردم و نخبگان و مسئولان را از بارزترین ویژگی‌های اين منطقه اعلام کرد و گفت: امام جمعه شیرگاه و نمایندگان سوادکوه در مجلس شورای اسلامی و مسئولان این شهرستان در صف مقدم پیگیری و حل مشکلات و حمایت از کار و سرمایه و تولید قرار دارند.

قوت‌ها و چالش‌های سوادکوه شمالی احصا شد

فرماندار سوادکوه شمالی با بیان اینکه تشکیل کارگروه‌های مختلف و نشست با نخبگان، بازدید از شهرک و ناحیه صنعتی، کارخانجات و روستاها را انجام داده‌ایم، گفت: نقاط قوت و چالش‌های سوادکوه شمالی احصا شد و معتقدم که مشکلات آن حل‌شدنی است.

وی، نیروی انسانی را از مهم‌ترین سرمایه سوادکوه شمالی توصیف کرد و با اشاره به حمایت‌های رئیس دفتر سوادکوهی رئیس جمهور، یادآور شد: کندی آبرسانی به 14 روستای منطقه لفور از مشکلات این شهرستان است.

رستم علی با تاکید بر اینکه همه روستاهای شیرگاه مشکل آب آشامیدنی دارند، خاطرنشان کرد: آب و راه از نخستین‌ مشکلات سوادکوه شمالی است.

فرماندار سوادکوه شمالی با اشاره به اینکه پروژه سد آیت الله صالحی مازندرانی هنوز تمام نشده است، یادآور شد: افتتاح سد آیت الله صالحی مازندرانی به معنای اتمام این طرح بزرگ نبوده است و دستیابی به اهداف برنامه پیش‌بینی شده آن نیاز به تقویت مالی دارد.

سوادکوه شمالی از شهرستانهای تازه تاسیس مازندران است.



 

کد مطلب 2098073

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها