به گزارش خبرنگار مهر، کمال رستم علی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان، بهره‌مندی از چند کانال تلویزیونی کشور را حق مردم مومن و متعهد سوادکوه شمالی دانست و خواستار حل مشکلات مربوط به معضل گیرنده‌های تلویزیونی شد و گفت: صدا و سیما به بیان امام راحل یک دانشگاه است و تدابیری اتخاذ شود تا مردم از این دانشگاه بهره‌مند شوند.

وی به کاهش سطح سر دهنه‌های کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی اشاره کرد و افزود: برداشت‌های بی‌رویه و غیرکارشناسی موجب کاهش سطح سردهنه‌های کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی را فراهم کرده است.

رستم علی، خواستار افزایش نظارت بر شرکت‌های بهره‌بردار توسط نهادهای مجوزدهنده شد و افزود: قوانین و شرایط تنها بر روی کاغذ نوشته نشود و اجرایی شود.

راه‌آهن شیرگاه از ظرفیت‌های مغفول سوادکوه شمالی است

فرماندار سوادکوه شمالی به مشکلات دیگر این شهرستان اشاره و یادآوری کرد: چهار بانده‌ شدن محور سوادکوه، تعریض جاده شیرگاه به بابل‌کنار و شیرگاه به جاده نظامی، گازرسانی به روستاهای لفور، راه ورودی شهرک صنعتی بشل، پروژه مسکن مهر، زمین زباله شیرگاه برخی از موضوع‌هایی است که با مدیریت آن می‌توان شاهد توسعه و حل مشکلات شد.

وی راه‌آهن شیرگاه را از ظرفیت‌های مغفول سوادکوه شمالی ذکر کرد و یادآور شد: ایجاد خط ریل در شهرک صنعتی سبب تحول بزرگ در منطقه می‌شود.

رستم علی، همدلی و اتحاد بین مردم و نخبگان و مسئولان را از بارزترین ویژگی‌های اين منطقه اعلام کرد و گفت: امام جمعه شیرگاه و نمایندگان سوادکوه در مجلس شورای اسلامی و مسئولان این شهرستان در صف مقدم پیگیری و حل مشکلات و حمایت از کار و سرمایه و تولید قرار دارند.

قوت‌ها و چالش‌های سوادکوه شمالی احصا شد

فرماندار سوادکوه شمالی با بیان اینکه تشکیل کارگروه‌های مختلف و نشست با نخبگان، بازدید از شهرک و ناحیه صنعتی، کارخانجات و روستاها را انجام داده‌ایم، گفت: نقاط قوت و چالش‌های سوادکوه شمالی احصا شد و معتقدم که مشکلات آن حل‌شدنی است.

وی، نیروی انسانی را از مهم‌ترین سرمایه سوادکوه شمالی توصیف کرد و با اشاره به حمایت‌های رئیس دفتر سوادکوهی رئیس جمهور، یادآور شد: کندی آبرسانی به 14 روستای منطقه لفور از مشکلات این شهرستان است.

رستم علی با تاکید بر اینکه همه روستاهای شیرگاه مشکل آب آشامیدنی دارند، خاطرنشان کرد: آب و راه از نخستین‌ مشکلات سوادکوه شمالی است.

فرماندار سوادکوه شمالی با اشاره به اینکه پروژه سد آیت الله صالحی مازندرانی هنوز تمام نشده است، یادآور شد: افتتاح سد آیت الله صالحی مازندرانی به معنای اتمام این طرح بزرگ نبوده است و دستیابی به اهداف برنامه پیش‌بینی شده آن نیاز به تقویت مالی دارد.

سوادکوه شمالی از شهرستانهای تازه تاسیس مازندران است.





