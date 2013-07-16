به گزارش خبرنگار مهر، کمال رستم علی ظهر سه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان، بهرهمندی از چند کانال تلویزیونی کشور را حق مردم مومن و متعهد سوادکوه شمالی دانست و خواستار حل مشکلات مربوط به معضل گیرندههای تلویزیونی شد و گفت: صدا و سیما به بیان امام راحل یک دانشگاه است و تدابیری اتخاذ شود تا مردم از این دانشگاه بهرهمند شوند.
وی به کاهش سطح سر دهنههای کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی اشاره کرد و افزود: برداشتهای بیرویه و غیرکارشناسی موجب کاهش سطح سردهنههای کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی را فراهم کرده است.
رستم علی، خواستار افزایش نظارت بر شرکتهای بهرهبردار توسط نهادهای مجوزدهنده شد و افزود: قوانین و شرایط تنها بر روی کاغذ نوشته نشود و اجرایی شود.
راهآهن شیرگاه از ظرفیتهای مغفول سوادکوه شمالی است
فرماندار سوادکوه شمالی به مشکلات دیگر این شهرستان اشاره و یادآوری کرد: چهار بانده شدن محور سوادکوه، تعریض جاده شیرگاه به بابلکنار و شیرگاه به جاده نظامی، گازرسانی به روستاهای لفور، راه ورودی شهرک صنعتی بشل، پروژه مسکن مهر، زمین زباله شیرگاه برخی از موضوعهایی است که با مدیریت آن میتوان شاهد توسعه و حل مشکلات شد.
وی راهآهن شیرگاه را از ظرفیتهای مغفول سوادکوه شمالی ذکر کرد و یادآور شد: ایجاد خط ریل در شهرک صنعتی سبب تحول بزرگ در منطقه میشود.
رستم علی، همدلی و اتحاد بین مردم و نخبگان و مسئولان را از بارزترین ویژگیهای اين منطقه اعلام کرد و گفت: امام جمعه شیرگاه و نمایندگان سوادکوه در مجلس شورای اسلامی و مسئولان این شهرستان در صف مقدم پیگیری و حل مشکلات و حمایت از کار و سرمایه و تولید قرار دارند.
قوتها و چالشهای سوادکوه شمالی احصا شد
فرماندار سوادکوه شمالی با بیان اینکه تشکیل کارگروههای مختلف و نشست با نخبگان، بازدید از شهرک و ناحیه صنعتی، کارخانجات و روستاها را انجام دادهایم، گفت: نقاط قوت و چالشهای سوادکوه شمالی احصا شد و معتقدم که مشکلات آن حلشدنی است.
وی، نیروی انسانی را از مهمترین سرمایه سوادکوه شمالی توصیف کرد و با اشاره به حمایتهای رئیس دفتر سوادکوهی رئیس جمهور، یادآور شد: کندی آبرسانی به 14 روستای منطقه لفور از مشکلات این شهرستان است.
رستم علی با تاکید بر اینکه همه روستاهای شیرگاه مشکل آب آشامیدنی دارند، خاطرنشان کرد: آب و راه از نخستین مشکلات سوادکوه شمالی است.
فرماندار سوادکوه شمالی با اشاره به اینکه پروژه سد آیت الله صالحی مازندرانی هنوز تمام نشده است، یادآور شد: افتتاح سد آیت الله صالحی مازندرانی به معنای اتمام این طرح بزرگ نبوده است و دستیابی به اهداف برنامه پیشبینی شده آن نیاز به تقویت مالی دارد.
سوادکوه شمالی از شهرستانهای تازه تاسیس مازندران است.
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