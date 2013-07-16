مبارزه غرب با زبان فارسی و عربی در راستای تخریب سبک زندگی اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام شهاب مرادی، در نشست تخصصی بخش مدینهالعلم (حوزوی) با موضوع "نقش صلهارحام در زندگی اسلامی" که همزمان با دهمین روز نمایشگاه بین المللی قرآن برگزار شد، با اشاره به اقدامات غرب در خصوص نابود سازی فرهنگ و سبک زندگی جوامع کنونی گفت: غرب به صوت کاملا نا محسوس وارد سبک زندگی جوامع شده و آن را به تاراج می برد. آنان ابتدا ایدئولوژیزدایی می کنند یعنی ارزش ها و خواست های سالم یک جامعه را به ضد ارزش تبدیل می نمایند. به عنوان مثال اگر در جامعه ای حرف از خدا و پیامبر بزند او را عقب مانده می خوانند و اعلام می کنند که امروز قرن 21 است و یا در هزاره چندم قرار داریم و این حرف ها متعلق به 1400 سال قبل بوده و دوره آن تمام شده است.
وی افزود: سبک زندگی یعنی مدل رفتاری ما در این دنیا از عصبانیت، خوشحالبودن، عبادتکردن، نمازخواندن و غیره جزء سبک زندگی ما محسوب میشوند؛ به عنوان مثال اگر ما در مصلی اقدام به برگزاری نمایشگاه کتاب میکنیم یا در دانشگاه نماز جمعه میخوانیم این به معنی تغییر جای چیزهایی که باید سر جای خودشان باشد، بوده و نشان از سبک زندگی غلط ما دارد.
حجتالاسلام مرادی با اشاره به عنصر شناخت و رابطه آن با اتخاذ سبک زندگی عنوان کرد: سبک زندگی منبعث و تحت تأثیر شناخت ما از امور زندگی و شناخت ما از زندگی تحت تأثیر ایمان است. اگر کسی میخواهد زندگی خود را اسلامی کند نخست باید نسبت به اسلام بینش داشته باشد.
وی افزود: غرب برای نابودی سبک یک زندگی الگوپرازی می کنند و به جوانان می گوید که چه چیزی را بخورند و یا بیاشامند و آن طوری که آنان می خواهند رفتار کنند.
حجتالاسلام مرادی تصریح کرد: اگر در زندگی خودمان نگاه کنیم اغلب مردم به غذا و لباسی علاقه دارند که غرب دوست دارد بپوشد.
وی با اشاره به اقدامات غرب برای نابودسازی فرهنگ یک جامعه تصریح کرد: غرب برای رسیدن به مقاصد خود ابتدا ایدئولوژیزدایی میکند؛ به عنوان مثال اگر کسی حرف از خدا بزند او را به عنوان انسان عقبمانده معرفی میکند، سپس افراد جامعه را وادار به الگوپذیری مینماید و میخواهد که آنجور که من حرف میزنم یا رفتار میکنم انسانها عمل کنند.
حجتالاسلام مرادی تصریح کرد: یکی از اقداماتی که غرب انجام داد رسمالخط برخی از کشورها همچون هندوستان، چین و ترکیه را عوض کرد یعنی خطی که به منزله انتقالدهنده سبک زندگی یک جامعه به نسلهای مختلف بوده توسط آنان دچار تغییر شد و مبارزه غربیها با زبان فارسی و عربی در راستای تخریب سبک زندگی اسلامی است.
وی افزود: برای جلوگیری از ضرر هر لحظه اقام نماییم مفید بوده اگر می خواهیم به سبک زندگی اسلامی و قرآنی دست یابیم باید از تمام فرصت های تبلیغی بهره مند شویم.
حجتالاسلام مرادی با اشاره به جایگاه صلهرحم در سبک زندگی اسلامی اظهار کرد: صلهرحم اقدامی ارزشمند بوده که خداوند برای آن نتایجی قایل است که انسان باید به چرایی آن فکر نماید. اگر خداوند می فرماید: مردم جامعه ای که صله رحم انجام می دهند به آبادانی دست خواهند یافت به واسطه مکارم اخلاقی است که میان افراد آن امت جاری می شود.
وی افزود: صله رحم به قدری در روایات و احادیث ما تأکید شده است که در زمان پیامبر (ص) جوانی خواستار قطع ارتباط با اقوام کافرش بود. آن جوان نزد پیامبر(ص) رسید و جریان را بازگو کرد ولی پیامبر(ص) فرموند: اینان برادر دینی تو نیستند ولی به واسطه فامیل بودن با تو اگر ارتباط خود را با آنان قطع نمایی خدا نیز ارتباطش را با تو قطع خواهد کرد.
حجتالاسلام مرادی افزود: صلهرحم تنها به دیدوبازدید با آشنایان خلاصه نمیشود و هر نوع خدمترسانی به آنان جزء صلهارحام است. حتی بزرگان تأکید میکردند که بعد از مرگتان به آشنایان صلهرحم نمایید یعنی اگر وصیتنامهای مینویسید از ثلث اموال خود حتی به قدر ناچیز به دورترین اقوام ارث برسانید.
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