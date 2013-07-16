جلالی بازیکنان خارجی تراکتورسازی را تائید نکرد

به گزارش خبرنگار مهر، مارکو باسارای اهل صربستان و گیلسون سوارز اهل برزیل، دو بازیکن خارجی هستند که در تمرینات چند روز اخیر تیم تراکتورسازی حضور داشتند اما نتوانستند رضایت کادر فنی این تیم را جلب کنند.

مجید جلالی، سرمربی تراکتورسازی اعلام کرده این دو بازیکن خارجی مورد تایید کادر فنی قرار نگرفته اند و بدین ترتیب سرخپوشان به دنبال گزینه های خارجی دیگری خواهند بود.

گیلسون سوارز بازیکنی است که فصل گذشته و از نیم فصل دوم به جمع تراکتورسازان اضافه شد اما نتواست درخشش لازم را داشته باشد. این مهاجم برزیلی البته در دیدار های لیگ قهرمانان آسیا سه بار برای تیم تبریزی گلزنی کرد.