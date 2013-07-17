به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره آموزشی انجمن جهانی ورزشی نویسان از روز چهارم تیرماه به مدت دو هفته در شهر لوزان سوئیس برگزار شد و 17 خبرنگار از پنج قاره دنیا در این دوره آموزشی حضور داشتند. سهم کشورهای آسیایی در این دوره چهار نماینده از کشورهای کره جنوبی، بحرین، ترکیه و ایران بود که شكوفه موسوي خبرنگار، تهیه کننده و سردبیربرنامه‌های ورزشی شبكه راديويي جوان بر اساس راي كميته داوري انجمن نويسندگان، خبرنگاران و عكاسان ورزشي ايران جهت گذراندن این دوره آموزشی به لوزان سوئيس اعزام شد.

شکوفه موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح اهداف و برنامه های این دوره گفت: پس از دوره های آموزشی انجمن جهانی در شنژن، آذربایجان و رژیم اشغالگر قدس، این دوره آموزشی که چهارمین دوره محسوب می شد بسیار خوب بود و با کیفیتی بالاتر از سه دوره گذشته برگزار شد. انجمن جهانی ورزشی نویسان سعی دارد که با برگزاری دوره های آموزشی برای خبرنگاران جهان، نسل جدیدی را برای آینده تربیت کند و لازمه تربیت این نسل را آموزش درست می داند.

وی افزود: این دوره آموزشی در تاریخی برگزار شد که چند رویداد مهم ورزشی در شهر لوزان در حال برگزاری بود و از جمله آنها می توان به برگزاری انتخابات میزبان مسابقات المپیک جوانان در سال 2018، جلسات مربوط به انتخاب میزبان المپیک 2020 با حضور کشورهای کاندیدا، برگزاری مسابقات دیاموند لیگ، مراسم سالیانه اهدای جایزه فعالان ورزش بانوان در هرقاره، سالروز تاسیس انجمن جهانی ورزشی نویسان و مراسم اهدای جایزه ورزشکار اخلاق سال اشاره کرد.

موسوی در ادامه خاطرنشان کرد: علاوه بر اینها برای آشنایی خبرنگاران با سازمان های ورزشی، بازدیدهای گوناگونی در برنامه های این دوره آموزشی وجود داشت. بازدید از کمیته بین المللی المپیک، موزه المپیک، فدراسیون جهانی بسکتبال، فدراسیون جهانی ژیمناستیک، یوفا و دادگاه بین المللی ورزش از جمله این بازدیدها بود. همچنین نشست های خبری - آموزشی با حضور مسوولان ورزشی در حوزه های مختلف برگزار شد که از جمله آنها می توان به مدیربخش رسانه کمیته بین المللی المپیک، رییس انجمن قرعه کشی جهانی، مسوولان برگزاری مسابقات یونیورسیاد گوانگجو و مدیران شرکت سامسونگ اشاره کرد.

این خبرنگار جوان ایرانی در پاسخ به این پرسش که فکر می کنید حضور در این دوره های آموزشی چقدر در افزایش دانش خبرنگاران و پیشرفت در حوزه خبرنگاری تاثیر دارد؟ گفت: خیلی زیاد. وقتی از نزدیک با امکانات و نحوه اداره سازمان های بزرگ ورزشی جهان روبرو می‌شویم متوجه نکات بسیاری می شویم که این نکات هرگز با مطالعه دستگیر خبرنگاران نمی شود.

وی تصریح کرد: حضور در جلسات مهم با حضور اعضای کمیته بین المللی المپیک، حضور در مراسم انتخاب میزبان بازیهای المپیک، تماشای حرفه ای ترین مسابقات دو میدانی از نزدیک؛ همه و همه تجربیات بسیار بزرگ و مهمی است که در زندگی خبرنگاران و کارشان اثرات بزرگی دارد. به عنوان مثال در بازدیدی که از فدراسیون جهانی بسکتبال داشتیم جلسه ای هم با مدیر بخش رسانه ای فیبا برگزار کردیم و ایشان درباره گذشته، حال و برنامه های آینده فدراسیون جهانی توضیح دادند و بنده از ایشان درباره بحث عدم صدور مجوز برای بانوان باحجاب اسلامی سوال پرسیدم و این موضوع را مطرح کردم که چرا باوجود اینکه فدراسیون هایی مثل والیبال، هندبال، تکواندو، دو و میدانی و... اجازه حضور بانوان با پوشش اسلامی را صادر کرده اند اما بسکتبال همچنان با این موضوع مخالف است؟

موسوی افزود: این موضوع برای خبرنگاران دیگر هم که از کشورهای مختلف بودند سوال برانگیز شد و مسئله ای بود که تا به حال به آن فکر هم نکرده بودند و تجربه جدید برایشان به حساب می آمد. به نظر من برگزاری این دوره ها کمک می کند تا سطح کاری خبرنگاران بالاتر برود و استانداردهای بین المللی را بهتر و بیشتر بیاموزیم و در عصر رسانه پا به پای رسانه های جهانی قدم برداریم.



نماینده انجمن ورزشی نویسان ایران در این دوره از کلاس های آموزشی در پاسخ به این پرسش که سطح کاری خبرنگاران دیگر کشورها را چطور دیدید؟ گفت: در این دوره آموزشی خبرنگارانی از ایتالیا، صربستان، هلند، لوکزامبورگ، اوگاندا، کلمبیا، اروگوئه و آلمان حضور داشتند و هر کدام تجربیات مختلفی از کار در رسانه های کشورشان داشتند و به اشتراک گذاشتن این تجربیات در این دوره آموزشی برای همه بسیار مفید بود. البته با توجه به اینکه همگی در رده سنی خبرنگاران جوان به حساب می آمدند، انجمن جهانی ورزشی نویسان در تلاش است تا با تربیت حرفه ای خبرنگاران جوان در کشورهای مختلف، نمایندگان خوبی در رسانه های گوناگون داشته باشد.

شکوفه موسوی در پایان خاطرنشان کرد: در بین کشورهای آسیایی هم انجمن ورزشی نویسان ایران از جمله انجمن های فعال و صاحب نام به حساب می آید که امیدوارم با برنامه های مدون در آینده نزدیک شاهد درخشش بیش از پیش رسانه های ورزشی ایران در بین رسانه های جهانی باشیم.