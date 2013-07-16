مواد معدنی را جایگزین نفت کنیم

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد پیش از ظهر امروز سه شنبه در جلسه كارگروه ملی توسعه بخش معدن كه به ریاست وی و در محل مركز پژوهش های كاربردی سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی برگزار شد، گفت: بشر تا به امروز از ظرفیت های علمی آنگونه كه باید استفاده نكرده است و دانش بشری تنها بخش كوچكی از استعدادهای عظیم طبیعت را كشف و مورد استفاده قرار داده است و بشر امروز در این عرصه در نقطه صفر قرار دارد.



رئیس‌جمهور یكی از بخش هایی را كه با وجود همه تلاش های صورت گرفته و اقدامات انجام شده، پیشرفت ها در آن هنوز در نقطه صفر است، زمین شناسی و كشف استعدادهای نامحدود زمین دانست و افزود: انسان تاکنون در استفاده از ظرفیت زمین فقط كشاورزی و استخراج و استفاده از چند ماده معدنی محدود را داشته در حالیكه یك باور اساسی علمی و اعتقادی به ما می گوید كه تك تك سلول های كره زمین برخوردار از انرژی و مواد مفید هستند كه این سلولها می توانند علاوه بر استفاده به عنوان عنصر در تجزیه و تركیب با یكدیگر نیز فواید زیادی را به بشر برسانند.



احمدی‌نژاد اظهار داشت: درست است كه امروز جمعیت جهان 7 میلیارد نفر است ،‌اما كسی از عمر زمین خبر ندارد و ممكن است در زمان هایی كه هزار یا دو هزار سال بعد باشد، جمعیت زمین به صد میلیارد نفر هم بالغ شود و اگر شیب فعلی پیشرفت علمی بشر را در نظر بگیریم كه با سرعت روز افزونی افزایش می یابد در آن زمان زندگی این صد میلیارد نفر نیز بسیار متفاوت از وضع فعلی خواهد بود و آن وقت كره زمین باید زندگی سطح بالای آن صد میلیارد نفر را تامین كند و معتقدیم كه خداوند چنین استعدادی را در زمین قرار داده كه بشر هنوز آن را كشف نكرده است.



رئیس‌جمهور یكی از علومی را كه می تواند ظرفیت ها و استعدادهای خدادادی زمین را كشف و در اختیار انسان قرار دهد، زمین شناسی برشمرد و تصریح كرد: شاید تا 10 ، 15 سال پیش تلقی عمومی از زمین شناسی بسیار سطحی و دم دستی بود؛ اما امروز دایره مباحث مطرح در این علم بسیار گسترده و عمیق شده كه حتی با اطلاعات به دست آمده از آن می توان الگوهای بهینه كشت و كشاورزی تهیه كرد.



احمدی‌نژاد ادامه داد: امروز به مدد استفاده از علوم زمین شناسی تسلط و استفاده انسان ها از مواد و عناصر بسیار گسترش یافته و در عرصه های كشاورزی ، صنعتی ،‌ دارویی و سلامت دستاوردهای ارزشمند و كارگشایی حاصل شده است.



رئیس‌جمهور با اشاره به اینكه خوشبختانه در سالهای اخیر در عرصه علوم زمین شناسی، انقلابی رخ داده و روش های كشف علم و شناخت مواد تعمیق شده و ارتقاء یافته اند، خاطر نشان كرد: با گزارش فشرده ای كه در بعضی بخش ها ارائه گردید، یقین حاصل شد كه مجموعه زمین شناسی كشور یك ذخیره و سرمایه بسیار عظیم برای ملت ایران فراهم كرده است و آنقدر پیشرفت كرده كه در این رابطه بسیاری از عرصه ها در مرز دانش های نوین حركت می كند.



احمدی‌نژاد گفت: راه اصلی پیشرفت در این عرصه ترسیم شده و اگر چه هنوز به طور كامل عملیاتی نگردیده است اما اهداف و افق ها شناخته شده اند و براساس تصمیم بزرگی كه برای ارتقا این سازمان اتخاذ شد، اقدامات بزرگی نیز صورت گرفته است.



رئیس‌جمهور اضافه كرد: رقابت ها در عرصه پیشرفت های علمی علوم زمین شناسی بسیار جدی و میلیمتری است و كشورهایی كه در این عرصه پیشتازند محدودیت های زیادی برای كسانی كه نوپا هستند ایجاد می كنند و وقتی كشوری مثل ایران در این عرصه پیشرفت های قابل توجه كرده است مسائل دیگر را بهانه می كنند تا دستیابی کشورمان به تجهیزات پیشرفته زمین شناسی را محدود كنند.



احمدی‌نژاد با قدردانی از زحمات کارشناسان و محققان مجموعه زمین شناسی اظهار داشت: سازمان زمین شناسی ایران یك سازمان پیشرفته و در سطح بین المللی است و می توان با این اعتبار به بسیاری از كشورها از جمله كشورهای آفریقایی كه معادن آنها از سوی قدرت های جهانی چپاول می شود، در استفاده بهینه از ثروت هایشان كمك كند.



رئیس‌جمهور با اشاره به اینكه زمانی انگلیسی ها نفت را به عنوان یك ماده بد بویی كه ایرانیان را آزار می دهد به یغما می بردند، تصریح كرد: امروز كسانی كه به مدد پیشرفت های علمی از محل ذخایر معدنی جهان مطلع هستند برای به تاراج بردن این منابع نقشه كشیده و طراحی ها می كنند و خیلی از جنگ های دهه های اخیر متاثر از اطلاعاتی بوده كه مستكبران درباره معادن كشورهای مورد هجوم قرار گرفته بدست آورده بودند.



احمدی‌نژاد افزود: وقتی بدانیم كه لیتیوم یكی از ارزشمندترین عناصر معدنی حال حاضر و آینده جهان است و افغانستان یكی از برخوردارترین كشورها در تمام دنیا از این ماده معدنی است، همه تحلیل های ما درباره دلایل حمله مستكبران به این كشور و اشغال آن تغییر می كند و از اینکه آمریكایی ها به محض اشغال افغانستان تمام نقشه های زمین شناسی و معادن این كشور را به تاراج بردند، در می یابیم كه انگیزه اصلی اشغال افغانستان چه بوده است.



وی اظهار داشت: درست است كه ایران در مجموع به لحاظ برخورداری از معادن نفت و گاز در دنیا مقام اول را دارد، اما ما معادنی داریم كه ارزش مواد موجود در آن صدها و بلكه هزاران برابر نفت است كه همچنان ناشناخته باقی مانده است.



رئیس‌جمهور ادامه داد: با تحقیقات صورت گرفته توسط سازمان زمین شناسی و اكتشافات معدنی مشخص شده است كه ایران بر روی كمربند غنی معدنی دنیا قرار گرفته و عمیقاً باور دارم كه این مواد معدنی را جایگزین نفت كنیم كه سودآوری و ارزش افزوده آن نیز بیشتر از نفت خواهد بود.



احمدی‌نژاد تاكید كرد: آمادگی داریم در همین حدود 20 روز باقی مانده از عمر دولت دهم هر گونه حمایت و پشتیبانی از این سازمان و فعالیت های زیرمجموعه آن به عمل آوریم.



تشكیل پارك فناوری علوم زمینی و اعمال حمایت های ویژه از فعالیت های تولید، استحصال، پتانسیل یابی و فرآوری لیتیوم و سایر عناصر استراتژیك از جمله مصوبات جلسه كارگروه ملی توسعه بخش معدن بود.