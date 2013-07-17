4 ماموریت آخرین نشست اشتغالی دولت دهم/ انتقادات معاون وزیر کار از بانکها

علی اکبر لبافی در گفتگو با مهر در ارتباط با رقم 43 هزارمیلیارد تومان منابع تسهیلاتی ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی برای پرداخت به طرحهای اشتغال زایی در سال جاری گفت: رقم ابلاغ شده براساس توان بانکی است و در سالهای گذشته نیز چنین مصوباتی داشته ایم.

معاون توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: برای سال گذشته مبلغ 47 هزارمیلیارد تومان توان بانکی از سوی بانک مرکزی برآورد شده بود که ابلاغ نیز شد و برای امسال نیز رقم حدود 43 هزارمیلیارد تومان از طریق بانکهای دولتی برنامه ریزی شد است.

بانک مرکزی پاسخ دهد

لبافی با تاکید بر اینکه ارقام ذکر شده بر اساس توان بانکها توسط بانک مرکزی برنامه ریزی شده است، افزود: حال باید بانک مرکزی پاسخ بدهد که از رقم مصوب شده در سال گذشته چه میزان به طرحهای اشتغال زایی پرداخت شد.

وی خاطر نشان کرد: سهمی نیز برای بانکهای خصوصی به میزان 7 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است و از سویی صندوق توسعه ملی نیز اعلام کرد از طرحهای کشاورزی، صنعتی و اشتغال زایی به صورت ارائه تسهیلات ارزی و ریالی به میزان 10 هزار میلیارد تومان حمایت می کند.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: علاوه بر موارد یادشده، 5 هزار میلیارد تومان نیز در برنامه قرار دارد که هنوز قطعی نشده و ما به دنبال آن هستیم. 10 درصد از این رقم سهم بهزیستی خواهد بود و 20 درصد نیز برای کمیته امداد در نظر گرفته می شود.

آخرین نشست شورای عالی اشتغال

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: امروز آخرین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت دهم برگزار می شود و در قالب آن برخی دستور کارهای مشخص برنامه ریزی شده است. قرار است بانک مرکزی گزارشی از نحوه حمایت از مشاغل خانگی، خرد و خوداشتغالی ارائه کند.

لبافی با بیان اینکه اعتبار 43 هزارمیلیاردتومانی ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی به بانکهای دولتی به معنای این نیست که هم اکنون بانکها می توانند این میزان تسهیلات را پرداخت کنند، بیان داشت: بانک مرکزی با رعایت منابع و مصارف شبکه بانکی بررسی و این رقم را برای تصویب اعلام کرد.

وی افزود: سیستم بانکی کشور پیچیده و قفل است و ما انتظار داشتیم با وجود تحریمها سیستم بانکی قفلها را باز می کرد و تسهیلات دهی بهتری انجام می شد. ما خودمان به عملکرد سیستم بانکی در نحوه ارائه تسهیلات به طرحهای اشتغال زایی انتقاد داریم.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: در هر صورت قرار است امروز در آخرین جلسه شورای عالی اشتغال گزارشی از سوی کمیته امداد در ارتباط با بحث 500 هزار فرصت شغلی که امسال تعهد کرده اند، ارائه شود.

گزارش بانک مرکزی و کمیته امداد

لبافی با بیان اینکه در این زمینه کارگروه های استانی با مسئولیت کمیته امداد در سراسر کشور تشکیل شده است، گفت: کمیته امداد درباره اقدامات صورت گرفته برای اشتغال زایی در شهرهای زیر 20 هزارنفر و روستاهای کشور گزارش می دهد و بر همان اساس نیز از شبکه بانکی کشور درخواست تسهیلات خواهد کرد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصریح کرد: همچنین قرار است درباره پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از سوی بانک مرکزی تعیین تکلیف صورت شود. در قانون تکالیفی برای پرداخت تسهیلات به مشاغل خانگی معین شده است، با این حال بانک مرکزی می گوید 5 هزارمیلیارد تومان اعتبار در شبکه بانکی برای پرداخت به صورت قرض الحسنه وجود دارد.

وی بیان داشت: به دلیل نیاز به اختصاص منابعی در بخشهای ازدواج، کمیته امداد و بهزیستی در تلاش هستیم تا با رایزنی با بانک مرکزی مبلغ تسهیلات قرض الحسنه را به 7 هزارمیلیارد تومان برسانیم.

تخصیص 3 هزارمیلیاردتومان به خوداشتغالی، مشاغل خانگی و خرد

به گفته لبافی، برای سال جاری 3 هزار میلیارد تومان منابع به طرح های خوداشتغالی، خرد و مشاغل خانگی اختصاص خواهد یافت. در هر صورت شورای عالی اشتغال در نشست امروز خود درباره موارد یاد شده برنامه ریزی می کند. نحوه پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به طرح های خوداشتغالی، مشاغل خرد و مشاغل خانگی؛ دستور کار بخشی از جلسه شورای عالی اشتغال است.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: گزارشی هم از حوزه مناطق محروم و روستایی کشور در ارتباط با درخواست های موجود در آن بخش ها ارائه می شود. ریاست آخرین نشست شورای عالی اشتغال در دولت دهم نیز با معاون اول رئیس جمهور است.