برنامه های حوزه کتاب در شبکه تبرستان افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام حمیدی بعد از ظهر سه شنبه در دیدار با مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران، ترویج کتابخوانی در جامعه را تقویت رویه علم پویی و کمال جویی در جامعه دانست.

وی افزود: صدا و سیما از هر طرحی که این حرکت مهم فرهنگی را رونق بخشد استقبال خواهد کرد و در برنامه ریزی های خود نیز به عنصر کتاب، نگاه ویژه ای خواهد داشت.

حمیدی به لزوم وجود سیر مطالعاتی برای مخاطبان در تولیدات صداوسیما اشاره کرد و گفت: از آنجایی که مخاطبان رادیو و تلویزیون را طیف گسترده ای از هر گروه سنی در جامعه تشکیل می دهند، لذا باید داشته های ما برای هریک از آنها، داشته هایی مطابق سلایق مختلف باشد.

محمد اسماعیل امامزاده مدیرکل کتابخانه های عمومی مازندران نیز با بیان اینکه می توان از عنصر کتاب و فضای کتابخانه در تولیدات برنامه های تلویزیونی استفاده کرد، برنامه های ویژه کودکان را دارای اهمیت بالاتری دانست و اجرای این برنامه ها با محوریت کتاب در محیطی مشابه کتابخانه را بسیار تاثیرگذار عنوان کرد.

وی تربیت نسلی خوب را معطوف به ترغیب جامعه به کتاب و کتابخوانی دانست و تاکید کرد: صدا و سیما در جامعه ای که زندگی خود را به خوبی با مطالعه گره نزده است، وظیفه بسیار سنگینی برعهده دارد .