دعوت از واليباليست جوان قزوینی به اردوي تيم ملي

به گزارش خبرگزاری مهر، سهندالله ورديان واليباليست استان و برترين دفاع آسيا به اردوي تيم ملي جوانان فراخوانده شد.



تيم ملي واليبال جوانان خود را براي حضوري قدرتمند در مسابقات جهاني ترکيه آماده مي کند.



تيم ملي واليبال جوانان ايران در اين مسابقات که از يكم تا دهم شهريورماه برگزار مي شود با تيم هاي آرژانتين، ژاپن، مكزيک و استوني هم گروه است.



برگزاری چهار دیدار در مسابقات بسکتبال جام رمضان قزوین



نتایج دومین شب مسابقات بسکتبال جام رمضان در قزوین اعلام شد.



در چارچوب مسابقات بسکتبال جام رمضان "یادواره سید علی محتشم" نتایج دومین شب مسابقات اعلام شد.



در دومین شب از مسابقات4 دیدار برگزار شد که در اولین دیدار؛ تیم هیات بسکتبال محمدیه با نتیجه 44 بر 34 بر تیم موسسه آموزش عالی کار البرز غلبه کرد.



هیئت بسکتبال آبیک در پایان 74 بر 43 بر تیم وحدت قزوین پیروز شد.



تیم هیات بسکتبال آبیک با نتیجه 65 بر71 برتیم فولاد مهر قزوین غلبه کرد.



و تیم سازمان نظام مهندسی ساختمان با نتیجه 39 بر 62 در مقابل تیم هیات بسکتبال تاکستان شکست خورد.



برگزاری مسابقات والیبال جام رمضان در قزوین



مسابقات والیبال به مناسبت ماه مبارک رمضان با حضور 12 تیم برگزار می شود.



مسابقات والیبال تیم های محمدیه الف، شهرداری الوند، جوانان قزوین، ضیاآباد، صدراسازه، فرهنگ سرای شهرداری، جوانان محمدیه، محمدیه ب، منتخب کارگران، تاکستان، منتخب آبیک و پروین اعتصامی در سالن بعثت برگزار شد.



تیم های فرهنگسرای شهرداری و منتخب کارگران به فینال راه یافتند، تیمهای آبیک و محمدیه نیز به مسابقه رده بندی را برگزار می کنند.



فینال مسابقات در روز شنبه 29 تیرماه سال جاری از ساعت 17و رده بندی در ساعت 15 در سالن بعثت واقع در تهرانقدیم برگزار می شود.



تماشای مسابقات برای بانوان رایگان است.