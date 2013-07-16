فرهنگیان سبزوار بیشترین رتبه در مسابقه پیام خورشید را کسب کردند

مصطفی مصدقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: این رقابت مربوط به وصیت نامه سیاسی الهی حضرت امام بوده است.

وی بیان داشت:در فراخوان ما 7 هزارو 176 فرهنگی استان شرکت کردند که از این میان، 65 تن به بالاتری نمره دست یافتند و 20 تن نیز برگزیده شدند.

مصدقی گفت: سبزوار با بالاترین منتخب در رده برتر قرار گرفته است.

وی افزود:محمد ابراهیم شریفان از مشهد، ا عظم فاضلی علی آبادی از تبادکان، رضا هروی کاریزی از تایباد،حمیده دادستان از رضویه، سمانه موید از گلبهار، حسن محمدی از ششتمد، منیره قنبری از ناحیه 7، فاطمه فروزانفر از داور زن، گوی سبقت را از بقیه ربودند.

مدیر اداره آموزش و پرورش تبادکان، یادآور شد: فرهنگیان برتر سبزوار نیز که در این مسابقه درخشیدند؛ عبارت از عباس باشتینی، محمد ادیبی، محمد امامی اصل، بشیر سالاری،علیرضا عبادی، محمد مهر بخش و حبیب الله نیک تبار، مهدی شکری، علی اصغر حکم آبادی، حمید شایان نسب، احمد دلبری و احمد یوسفی هستند.