خدمت رسانی به 60 هزار تحت پوشش بهزیستی در سال 91/ برای 2600 معلول اشتغال ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، صباح قریشی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان کردستان اظهار داشت: بهزیستی با توجه به جامعه هدف خود طیف گسترده ای از افراد را با رده های سنی مختلف شامل می شود.

وی با اشاره به اینکه از این 60 هزار نفر 25 نفر مستمر بگیر هستند، افزود: دامنه گستره فعالیت بهزیستی 152 مورد در قالب 51 تکلیف است که اداره کل بهزیستی در راستای تکالیف خود خدمت رسانی مناسبی را به افراد تحت پوشضش دارد.

مدیر کل بهزیستی کردستان بیان کرد: خوشبختانه سال گذشته در حوزه امور اجتماعی 70 روستا مهد در راستای ارتقاء خدمات رسانی به مهدکودک های استان اضافه شده است.

قریشی یادآور شد: همچنین در سال 91 دو پایگاه خدمات بهزیستی به سه پایگاه موجود اضافه شد و در آینده نزدیک نیز یک پایگاه دیگر به استان اضافه می شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر هزار و 400 نفر سرپرست خانوار بیمه شده در استان داریم که با سرانه 41 هزار نفر بعد از مدتی مستمر بگیر تامین اجتماعی می شوند.

مدیر کل بهزیستی کردستان با اشاره به ديگر فعاليت هاي صورت گرفته در استان گفت: در حوزه توان بخشی نیز تا کنون 18 میلیارد ریال یارانه به 97 معلول پرداخت شده است.

قریشی اظهار داشت: همچنین در این حوزه 500 میلیون تومان به خرید وسایل توانبخشی معلولان و افراد تحت پوشش اختصاص داده شده است.

وی افزود: در سال گذشته 43 مورد کودک ناشنوا داشته ایم که با اعتباری بالغ بر یک میلیارد و نیم کاشت حلزون داشته ایم.

مدیر کل بهزیستی کردستان بیان کرد: در حال حاضر 240معلول دانشجوی تحت پوشش داریم که با 170 میلیون تومان اعتبار شهریه آنها پرداخت شده است.

قریشی به اجراي طرح هاي ديگر در بهزيستي كردستان اشاره كرد و یادآور شد: همچنین در سال گذشته با تلاش مسئولان و تعامل مردم 54 مسکن معلولان مناسب سازی شده است.

وی ادامه داد: در حوزه امور پیشگیری نیز در سال گذشته 94 درصد کودکان زیر شش سال تحت پوشش بیماری تنبلی چشم مداوا شدند.

مدیر کل بهزیستی کردستان گفت: خوشبختانه با اجرایی شدن طرح مسکن مهر در سال گذشته سه هزار و 186 نفر از مددجویان تحت پوشش صاحب خانه شدند.

قریشی اظهار داشت: 495 موسسه خیریه و تشکل مردمی در استان فعالیت دارند که دو هزار و 726 نفر در این موسسه ها مشغول به کار هستند.

وی در ادامه اين نشست خبري افزود: بیماران خاص جزو حوزه بهزیستی نیستند و در صورتی که بیماری خاصی به معلولیت تبدیل شود تحت پوشش بهزیستی قرار می گیرد.

مدیر کل بهزیستی کردستان در پايان گفت: انتظار می رود با برنامه ریزی مناسب بتوانیم گام ههای اساسی را در راستای خدمات رسانی به جامعه هدف برداریم.