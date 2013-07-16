راه اندازي سايت هيئات مذهبي در کردستان/ مجمع قرآنيان استان تشکیل می شود

حجت الاسلام مسعود صفي ياري در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه اين سايت با آدرس اينترنتي heiat-kd.ir در اختيار بازديدکنندگان است، اظهار داشت: راه اندازي سامانه ثبت مشخصات هيئات مذهبي استان از ويژگي هاي بارز اين سايت به شمار مي رود.

وي افزود: علاوه بر اين، سايت جمعيت بانوان فرهيخته استان کردستان، سايت تبيان، سايت دارالقران کريم، سايت ستايشگران نور و غيره راه اندازي و هم اکنون فعال است.

مديرکل تبليغات اسلامي کردستان ادامه داد: وب سايت هاي ياد شده که به همت اداره کل تبليغات اسلامي کردستان فعال شده اند به منظور انعکاس اخبار و عملکرد واحد بانوان، اخبار سازمان، دارالقرآن کريم، کانون مداحان و شعراي آييني و ساير بخش هاي اداره کل راه اندازي شده است.

حجت الاسلام صفي ياري در بخش دیگری از سخنان خود از راه اندازي مجمع قرآنيان استان ‌با حضور حضور پيشكسوتان و فعالان قرآني برتر استان كردستان در ماه مبارك رمضان در سنندج خبرداد.

وی با اشاره به اينكه اين مجمع اساسنامه اي كشوري دارد كه به زودي با حضور پيشكسوتان و فعالان قرآني برتر استان كردستان راه اندازي مي شود، یادآور شد: مركز آموزش هاي تخصصي قرآن كريم نيز به زودي در مجتمع نور سنندج افتتاح مي شود.

مديرکل تبليغات اسلامي کردستان با اشاره به برنامه هاي معارفي تبليغات اسلامي استان ‌در ماه مبارك رمضان بیان كرد: اعزام 310 مبلغ و مبلغه بومي و غيربومي در استان كردستان، برگزاري مراسم جشن و سرور ولادت امام حسن مجتبي (ع)، برگزاري سوگواري ايام شهادت امام علي (ع) در حسينيه ها و تكايا و برگزاري سه همايش "حديث باب عشق" از برنامه هاي اين سازمان است.

حجت الاسلام صفي ياري برگزاري 30 گفتمان ديني با موضوع ماه مبارك رمضان، چهار همايش "طلايه داران تبليغ" ويژه مبلغان، جلسات تفسير و قرائت قرآن در هيئت هاي مذهبي و مجمع ذاكران و برگزاري چهار همايش "مجمع فاطميون" به مناسبت وفات حضرت خديجه ‌(س) را از ديگر برنامه هاي اين اداره عنوان كرد.

وی همچنين به برگزاري هشتمين مرحله مسابقات كتابخواني خانوادگي در استان ‌اشاره کرد و گفت: دو هزار و 500 خانواده كه از ابتدا تحت پوشش اين مسابقات بوده اند در مرحله هشتم آن در ماه مبارك رمضان شركت مي كنند.

مديرکل تبليغات اسلامي کردستان افزود: نهمين مرحله اين مسابقات كه مرحله نهايي آن محسوب مي ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود بعد از ماه مبارك رمضان برگزار مي شود.

حجت الاسلام صفي ياري در پايان با اشاره به اينكه بايد گام هاي اساسي تري را در حوزه تكريم و تعظيم اين ماه برداريم، يادآور شد: اصحاب رسانه و خبرنگاران در اين حيطه رسالت بسيار سنگيني را بر دوش دارند.