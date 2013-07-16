جدول قیمت انواع سکه و ارز در سه شنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز سه شنبه یک میلیون و 86 هزار و 500 تومان، طرح قدیم یک میلیون و 45 هزار تومان، نیم سکه 567 هزار تومان، ربع سکه 367 هزار تومان و گرمی 246 هزار تومان اعلام شد.
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 102 هزار و 800 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1291 دلار است.
در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 270 تومان، هر یورو را 4 هزار و 285 تومان، هر پوند را 4 هزار و 940 تومان و هر درهم امارات را 895 تومان اعلام کردند.
|نوع سکه
|سه شنبه - قیمت (تومان)
|سکهتمامطرحجدید
|1086500
|سکهتمامطرحقدیم
|1045000
|نیم سکه
|567000
|ربع سکه
|367000
|1 گرمی
|246000
|هرگرمطلای18عیار
|102800
|نوع ارز
|دلار آمریکا
|3270
|یورو
|4285
|پوند انگلیس
|4940
|درهم
|895
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