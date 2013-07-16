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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۲۸

جدول قیمت انواع سکه و ارز در سه شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در سه شنبه منتشر شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز سه شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز سه شنبه یک میلیون و 86 هزار و 500 تومان، طرح قدیم یک میلیون و 45 هزار تومان، نیم سکه 567 هزار تومان، ربع سکه 367 هزار تومان و گرمی 246 هزار تومان اعلام شد.
 
همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 102 هزار و 800 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1291 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3 هزار و 270 تومان، هر یورو را 4 هزار و 285 تومان، هر پوند را 4 هزار و 940 تومان و هر درهم امارات را 895 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز 
 
نوع سکه سه شنبه - قیمت (تومان)
سکه‌تمام‌طرح‌جدید 1086500
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم 1045000
نیم سکه 567000
ربع سکه 367000
1 گرمی 246000
هرگرم‌طلای18عیار 102800
نوع ارز  
دلار آمریکا 3270
یورو 4285
پوند انگلیس 4940
درهم 895

 

 

کد مطلب 2098112

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