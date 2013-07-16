جدول قیمت انواع سکه و ارز در سه شنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در روز سه شنبه یک میلیون و 86 هزار و 500 تومان، طرح قدیم یک میلیون و 45 هزار تومان، نیم سکه 567 هزار تومان، ربع سکه 367 هزار تومان و گرمی 246 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 102 هزار و 800 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1291 دلار است.