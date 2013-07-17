مظفر چلمغانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه نوسانات ارزی کشور سبب رونق نسبی صنعت نساجی در اصفهان شده، اظهار داشت: در حال حاضر به دلیل گران شدن نرخ ارز و به تبع آن عدم واردات محصولات نساجی به طور نسبی کارگاه‌های نساجی در اصفهان رونق گرفته‌اند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه واردکنندگان نمی‌توانند محصولات نساجی را با دلار بیش از سه هزار تومان وارد کنند، گفت: در ماه‌های گذشته با این نوسانات ارزی اقدام به تعطیلی واحد تولید خود کرده بودند فعالیت خود را از سر گرفته‌اند.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی اصفهان اظهار داشت: البته از سر گیری فعالیت کارگاه‌های نساجی، در بخش‌های مختلف متفاوت است به طور مثال در بخش ذوب ریسی اوضاع تولید به نسبت خوب شده است اما در بخش فرش ماشینی تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه با مشکل روبه رو شده‌اند.

20درصد کارگاه‌های نساجی اصفهان متوقف شده اند

وی با بیان اینکه گران شدن نرخ ارز دو جنبه متفاوت برای صنعت نساجی داشت، گفت: افزایش نرخ دلار، واردات مواد اولیه برخی واحدهای نساجی را مشکل کرده اما از طرفی دست واردکنندگان از دخالت در بازار پارچه و منسوجات داخلی نیز کوتاه شده است.

چلمغانی تصریح کرد: با این وضعیت در حال حاضر 20 درصد از کارگاه‌های نساجی اصفهان یا متوقف هستند یا با 50 درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

وی بیان داشت: دو سال گذشته که نرخ ارز برای واردات مساعد بود، فرش ماشینی ترکیه به بازار داخلی وارد شد که قیمت آن از موکت ایرانی ارزان‌تر بود.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان نساجی اصفهان با اشاره به اینکه کارگاه‌های نساجی به نوسازی تجهیزات نیاز دارند، اظهار داشت: هم‌اکنون نشانه‌های رکود در صنعت نساجی به رغم رونق نسبی آن دیده می‌شود چراکه با افزایش نرخ ارز واردات ماشین‌آلات نساجی با مشکل مواجه می‌شود.

پلی اکریل اصفهان قادر به تامین تمام نیاز نساجی اصفهان نیست

وی ادامه داد: به دلیل عدم همکاری بانک ها با کارگاه‌های نساجی، اگر سرمایه در گردش یک گارگاه پیش از این نوسانات 10 میلیارد تومان بود و می‌توانست با آن مواد اولیه مورد نیاز خود را وارد کند اما با نرخ‌های کنونی ارز، همین تولیدکننده با این میزان سرمایه در گردش قادر به واردات یک سوم، مواد مورد نیاز خود است.

چلمغانی در پاسخ به این پرسش مهر که چه میزان کارخانه پلی اکریل اصفهان قادر به تامین مواد اولیه کارگاه‌های نساجی اصفهان است، اظهار داشت: با افزایش نرخ ارز و عدم تهیه کشتی برای حمل بار به دلیل تحریم‌ها، شرکت پلی اکریل اصفهان نیز برای واردات مواد اولیه خود با مشکل روبه رو شده است و نمی‌تواند 100 درصد نیاز نساجی اصفهان را تامین کند.

وی با بیان اینکه صنعت نساجی اصفهان تا پایان سال با مشکل جدی روبه‌رو می‌شود، گفت: در شرایطی که تولیدکننده با ارز 3500 تومان مواد اولیه خود را تهیه می‌کند قطعا در قیمت تمام شده محصول نیز تاثیر گذار خواهد بود و در آینده به دلیل کاهش قدرت خرید مردم، 50 درصد کارخانه‌های نساجی با مشکل اساسی مواجه خواهند شد.