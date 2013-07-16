خدمات نیروی انتظامی قزوین شایسته تقدیر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت ‌الله هادی باریک‌ بین ظهر سه شنبه در دیدار با فرمانده جدید نیروی انتظامی استان قزوین و جمعی از فرماندهان ناجا با اشاره به نقش مهم نیروی انتظامی در جامعه اظهار داشت: امروز نیروهای انتظامی در سطح کشور و به تبع آن در استان قزوین گام‌های ارزشمندی برای تأمین امنیت در جامعه برداشته است.



امام جمعه قزوین افزود: در هر کشوری امنیت یکی از اساسی‌ ترین مسائل به شمار می‌رود و وظیفه خطیر تأمین امنیت برعهده نیروی انتظامی قرار دارد.



وی، ضمن تأکید بر مسئله امر به معروف و نهی از منکر در جامعه عنوان کرد: امروز دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران در تلاش هستند تا نسل نوجوان و جوان ما را مورد تهاجم برنامه‌های فرهنگی خود قرار دهند.



نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: وظیفه همه مسلمانان این است که مسئله امر به معروف و نهی ازمنکر را جدی بگیرند و به آن عمل کنند.



آیت الله باریک ‌بین با اشاره به مسئله عفاف و حجاب در جامعه بیان کرد: باید مسئولان استان با همکاری دستگاه‌های فرهنگی مسئله حجاب و عفاف را در جامعه بیش از پیش رواج دهند.



وی برخورد نیروهای پلیس با مردم را مناسب خواند و افزود: امروز نیروهای انتظامی نزد مردم ایران بسیار محبوب بوده و از جایگاه بالایی در جامعه برخوردار هستند.



نماینده مردم قزوین در مجلس خبرگان رهبری خطاب به کارکنان نیروی انتظامی عنوان کرد: باید تلاش کنید در برخورد با مردم بیش از پیش اخلاق اسلامی همراه با عطوفت و مهربانی را رعایت کنید.



آیت الله باریک‌ ‌بین ضمن قدردانی از فرمانده سابق نیروی انتظامی استان گفت: سردار جعفری‌نسب و کارکنان خدوم نیروی انتظامی استان قزوین گام‌هایی خوب و زیربنایی برای تأمین امنیت در سطح استان قزوین برداشته‌اند.



وی اظهار امیدواری کرد: فرمانده جدید با تلاش و بهره‌گیری از تجربه خود و همکاران، برنامه‌های خوبی در زمینه برقراری هرچه بیشتر امنیت در این استان اجرا کند.