رويدادهاي سازمان ملل در ماهي كه گذشت

كوفي عنان دبير كل سازمان ملل از ديدار آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي و ابومازن رييس تشكيلات خودگردان فلسطين استقبال كرد. اين دوتن در ديدار خود درباره طرح صلح و خروج از غزه گفتگو كرده بودند.

دبيركل همچنين 22 تير از رزيم صهيونيستي خواست از احداث ديوار حائل كرانه باختري كه موجب منزوي شدن ساكنين فلسطيني بيت المقدس خواهد شد خودداري كند.

شوراي امنيت سازمان ملل متحد در روز دوم تير اقدامات تروريستي را بر ضد شخصيت هاي سياسي لبنان بويژه ترور جرج حاوي دبيركل سابق حزب كمونيست لبنان محكوم كرد و خواستار محاكمه عوامل آن شد.

شوراي امنيت همچنين در جلسه اي كه به طور فوق العاده 9 تير تشكيل داد، تحت فشارهاي آمريكا و فرانسه بدون اشاره به تجاوزات آشكار رژيم صهيونيستي به جنوب لبنان ، بيروت را به ضرورت خلع سلاح شبه نظاميان (حزب الله ) فراخواند.

شوراي امنيت سازمان ملل متحد در جلسه 20 تير اعلام كرد: رئيس تيم تحقيق پرونده تروررفيق حريري نخست وزير اسبق لبنان طي ارسال نامه هايي به سران كشورهاي سوريه ، اردن و رژيم صيونيستي خواستار كمك و مساعدت اين كشورها درپيشبرد روند تحقيقات اين پرونده شد.

اين شورا همچنين درجلسه ويژه 21 تير بمب گذاري در لبنان و ترور وزير دفاع اين كشور را كه منجر به كشته شدن دوتن گرديد، محكوم كرد.

تري رود لارسن فرستاده دبيركل سازمان ملل متحد به منطقه و مامور اجراي قطعنامه 1559 شوراي امنيت كه ماموريت عقب نشيني نيروهاي سوريه از لبنان و نيز بازگشت حاكميت به لبنان را رصد مي كند، نيز اواخر ماه گذشته حزب الله لبنان را به پيوستن ارتش لبنان فرا خواند و گفت : خروج نيروهاي سوريه از لبنان فرصت جديدي را فراهم ساخته است .



آمريكا اصرار دارد كه سازمان ملل در موضع گيري ها و عملكردهايش ضعيف است و بايد اصلاح شود. شوراي امنيت سازمان ملل در جلسه 3 تير تصويب كرد اعتبارات باقي مانده از برنامه نفت در برابر غذا و بازرسان تسليحاتي به صندوق توسعه عراق انتقال يابد. شوراي امنيت سازمان ملل متحد در جلسه شب گذشته خود تصويب كرد 200 ميليون دلار از حسابي مربوط به بازرسان تسليحاتي سازمان ملل به صندوق توسعه عراق انتقال يابد و همچنين 20 ميليون دلار نيز براي پرداخت كشورهاي بدهكار به سازمان ملل در نظر گرفته شود. كوفي عنان دبيركل سازمان ملل اعلام كرد: سرمايه مربوط به حساب بازرسان تسليحاتي براي رسيدگي به وضعيت تسليحات شيميايي و اتمي وبيولوژيكي درنظر گرفته شده بود وهم اكنون به صندوق توسعه عراق انتقال مي يابد تا به امورديگر اختصاص يابد. عنان پس از برگزاري مجمع عمومي 6 تير سازمان ملل اعلام كرد هيچ گونه راه حل نظامي براي بحران عراق وجود ندارد و بايد از يك راه حل سياسي كه مي تواند گفتگو ميان نيروهاي آمريكايي و شورشي باشد، به نتيجه دست پيدا كرد. وي در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال كه آيا گفتگو با شورشي ها كار خوب يا بدي است، اظهار داشت: من فكر مي كنم همه قبول داشته باشند كه دستيابي به يك روند باثبات در عراق هدف اصلي همه ما است. اگر ما بتوانيم عراقي ها را جذب كنيم موفقيت بزرگي كسب كرده ايم. وي به اين ترتيب تلويحا از تلاش آمريكا براي گفتگو با شورشيان دفاع كرد. اشرف قاضي نماينده كوفي عنان در عراق 19 تير با آيت الله سيستاني مرجع بزرگ شيعه و مقتدي صدر در نجف اشرف ديدار و درباره تلاش هاي سازمان ملل در عراق به وي گزارش داد.

كوفي عنان دبير كل سازمان ملل 4 تير كارن ابوزيد رييس كنوني آژانس پناهندگان فلسطيني را به عنوان رييس جديد آژانس امور بشردوستانه سازمان ملل منصوب كرد.ابوزيد فعاليت هاي انسان دوستانه خود را از سال 1981 در كميسارياي عالي پناهندگان سازمان ملل آغاز كرد و تاكنون به غير از فلسطين دراوگاندا و چاد و اتيوپي و بسياري از كشورهاي آفريقايي فعاليت داشته است.

مديران سازمان ملل همواره درتمام موضوعات جهاني تلاش مي كنند موضع گيري هاي بيطرفانه اتخاذ كنند، اما آشكارا تحت فشار و تاثير آمريكا عمل مي كنند. بازرسان تيم مستقل بررسي برنامه نفت در برابر غذا 11 تير اعلام كردند موضوع اتهام كوفي عنان دبير كل سازمان ملل و فرزند وي در ايجاد رسوايي برنامه نفت در برابر غذا هنوز در اين تيم مورد بررسي دقيق قرار دارد. سخنگوي گروه بررسي برنامه نفت در برابر غذا اعلام كرد: اين گروه نياز به 4 ميليون دلار بودجه بيشتر براي تكميل تحقيقات خود دارد و پل والكر رييس اين گروه درخواست بودجه خود را هفته آينده به عنان ارائه مي دهد.

يكي از سخنگويان سازمان ملل 15 تير اعلام كرد اسناد مربوط به شوراي امنيت در اختيار گروه بررسي برنامه نفت در برابر غذا قرار مي گيرد. گروه بررسي رسوايي برنامه نفت در برابر غذا مدتي پيش از آن خواستار دستيابي به تمام اسناد و مدارك مربوط به جلسات محرمانه شوراي امنيت شده بود.

28 تير واشنگتن تايمز خبر داد: تحقيقات گروه بررسي برنامه نفت در برابر غذا نشان داد نماينده ويژه سازمان ملل در كره شمالي نيز در ايجاد رسوايي برنامه نفت در برابر غذا نقش داشته است. سازمان ملل قرارداد موريس استرانگ ( Maurice Strong ) نماينده ويژه كوفي عنان در كره شمالي را تمديد نكرد زيرا تحقيقات نشان مي دهند وي در ايجاد رسوايي برنامه نفت در برابر غذا مشاركت داشته است.

دبير كل سازمان ملل در نامه اي كه 4 تير در روزنامه وال استريت ژورنال به چاپ رساند، ضمن انتقاد از تصميم كنگره آمريكا، اين كشور را مانع ايجاد اصلاحات در سازمان ملل خواند. وي بارديگرپيشنهاد كنگره آمريكا مبني برنصف شدن كمكهاي مالي آمريكا به سازمان ملل را مورد انتقاد قرار داد و گفت: من اعتقاد دارم اين پيشنهاد كنگره آمريكا بطور كامل اشتباه است و چنانچه از سوي دولت آمريكا به طور كامل مورد تاييد قرار بگيرد، به طور فاجعه باري مخرب خواهد بود.

عنان در برابر مجمع عمومي 6 تير سازمان ملل از رهبران جهان خواست برنامه وي براي اصلاحات سازمان ملل را در ماه سپتامبر تصويب كنند. عنان گفت: هرگز در طول تاريخ سازمان ملل تصميمات اشتباهي نگرفته است و هم اكنون بايد طرح اصلاحات ما مورد تصويب قرار گيرد.

مجمع عمومي سازمان ملل در نشست 20 تير خود پيرامون بسط و گسترش تعداد اعضاي شوراي امنيت به بحث و تبادل نظر پرداخت. اما در اين زمينه به اجماع دست پيدا نكرد و در مورد پيشنهاد گروه چهار هيچ گونه راي گيري به عمل نيامد.

كوفي عنان دبيركل سازمان ملل 22 تير پس از جلسه با اعضاي شوراي امنيت اعلام كرد 15 عضو كنوني شوراي امنيت سازمان ملل بايد افزايش يابند زيرا اگر چه آمريكا هشدار مي دهد زمان مناسب براي اصلاحات فرانرسيده است اما باقي ماندن همين اعضا در شوراي امنيت پس از اين، حركتي دموكراتيك نخواهد بود.

دبير كل سازمان ملل در پيامي به همايش اصلاحات در سازمان ملل كه 26 و 27 تير از سوي وزارت امور خارجه ايران در مركز مطالعات اين وزارتخانه برگزار شد، اظهار اميدواري كرد كه ايران بتواند سهم مهمي در پيدا كردن راه حلي براي ايجاد صلح وثبات منطقه داشته باشد.

در پي آن ادوارد مورتيمر مدير ارتباطات عنان كه به همنين مناسبت در تهران حضور داشت، ضمن توضيح درباره ديدگاه سازمان ملل درباره اصلاحات، اعلام كرد: سازمان با حق وتو مخالف است، اصلاحات در سطوح مديريتي را مي پذيرد و توسعه شوراي امنيت را نيز لازم مي داند اما تصميم گيري درباره آن را به اعضاي سازمان ملل مي سپارد.