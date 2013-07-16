شیوه نامه بازنشستگی فرهنگیان در سال جدید تحصیلی ابلاغ شد

محمد تقی فخریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: دراﺟـﺮاي ﻣـﺎده 103ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮري و ﺷﻴﻮه ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 93-92 ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺳﺎل ﺟﺎري به صورتﻋﺎدي وبا انجام تبصره های خاص انجام می شود.

وی گفت: ﻛﺎرﻣﻨﺪان داراي ﻣـﺪرك ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴـﺴﺎﻧﺲ و ﭘـﺎﻳﻴﻦ ﺗـﺮﻛـﻪ ﺗـﺎ 31 شهریور 92، داراي ﺳﻲ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ و دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺪارك ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ که ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼﺼﻲ داشته و دارای 35 سال ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ می باشند؛ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اول مهر 92 بازنشسته می شوند. ﻟﺬا ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺎﻧﺰدﻫﻢ ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﻣـﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻧﺪ.

وی بیان داشت: ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﻨﺪ اﻟﻒ ﻣﺎده 130ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮري، ﻛﺎرﻣﻨﺪان داراي ﻣﺪرك ﻓﻮق ﻟﻴـﺴﺎﻧﺲ و ﺑـﺎﻻﺗﺮ ،ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﺗـﺎرﻳﺦ 29 اسفند 92ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺳﻲ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ درﺧﻮاﺳﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ.

فخریان گفت: ﻫﻤﻜﺎران آﻣﻮزﺷﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 93-92، ﺣﺎﺋﺰ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺎزﻧﺸـﺴﺘﮕﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ، در ﺻـﻮرت ﻧﻴـﺎز ﺑـﻪ رﺷـﺘﻪ ﺗـﺪرﻳﺲ، ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﻘﻄﻊ آﻧﺎن ،ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ پانزدهم مرداد92ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨاسی اﻣـﻮر ﺑﺎزﻧﺸـﺴﺘﮕﺎن ﺗﻘﺎﺿـﺎي اﺳـﺘﻤﺮار ﺧـﺪﻣﺖ ﺧـﻮد را اراﺋـﻪﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

فخریان یادآورشد: ﻫﻤﻜﺎران ﺷﺎﻏﻞ در ﭘﺴﺘﻬﺎي اداري، اﻟﺰاﻣﺎدر ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻘﺮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻲ شوند.

وی شیوه نامه بازنشستگی توافقی را این گونه توضیح داد:به استناد تبصره بند ب ماده103 ﻗـﺎﻧﻮن ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧـﺪﻣﺎت ﻛـﺸﻮري، ﻛﺎرﻣﻨﺪان ﻣﺮد ﻛﻪ ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 31 شهریور 92، داراي ﺷﺼﺖ ﺳﺎل ﺳـﻦ و ﺑﻴـﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ درﺧﻮا ﺳﺖ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ 25 روز ﺣﻘﻮق ،ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﻣﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ادارت متبوع اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

فخریان در خصوص بازنشستگی خانمها گفت:ﻛﺎرﻣﻨﺪان زن ﻛﻪ ﺗﺎ ﺗـﺎرﻳﺦ 31 شهریور 92،داراي ﺑﻴـﺴﺖ ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎل ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ هستند ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺷﺮط ﺳن، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ 25روزحقوق، ﺗﺤﻮﻳﻞ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﻣﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .

فخریان تاکید کرد:اراﺋﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﻣﻮاﻓﻘﺖ ﺑﺎ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﻛﺎﻣﻞ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺳـﺎل ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ 93 -92 و اﺻﻞ ﻋﺪم ﻧﻴﺎز و ﻋﺪم اﻳﺠﺎ د ﺣﻖ اﻟﺘﺪرﻳﺲ در رﺷﺘﻪ، ﺟﻨﺴﻴﺖ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و ﺻﺪور اﺑﻼغ اﻳﻦ ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻨـﻮط ﺑـﻪ ﺻﺪور مجوز اداره ﻛﻞ است.

وی در خصوص بازنشستگی اجباری توضیح داد: قاﻧﻮن ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻛﺸﻮري می گوید،ﻛﺎرﻣﻨﺪان داراي ﺳﻲ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧـﺪﻣﺖ و ﺷـﺼﺖ ﺳـﺎل ﺳـﻦ ﺑﺮای ﻣﺸﺎﻏﻞ ﻏﻴﺮﺗﺨﺼﺼﻲ و ﻛﺎرﻣﻨﺪان داراي ﺳﻲ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﺷﺼﺖ و ﭘـﻨﺞ ﺳـﺎل ﺳـﻦ ﺑـﺮاي ﻣـﺸﺎﻏﻞ ﺗﺨﺼـﺼﻲ ﺑـﺪون تقاضای کارمند،راساﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.

وی بیان داشت: ﻛﺎرﻣﻨﺪانی ﻛﻪ داراي ﺷﺼﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﻦ و ﺑﻴﺴﺖ و ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ رأﺳﺎ بازنشسته می شوند.

فخریان تصریح کرد:ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ اﺷﺘﻐﺎل (خانواده ﺷﻬﺪا، ﺟﺎﻧﺒﺎزان از ﻛﺎراﻓﺘﺎده ﻛﻠﻲ وآزادﮔﺎن ﺟﺎﻧﺒﺎز از ﻛﺎراﻓﺘﺎده ﻛﻠـﻲ ) در ﺻـﻮرت دارا ﺑـﻮدن ﻣـﺪرك تحصیلی ﻛﻤﺘﺮ از ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﺎ 30 سال سابقه وداﺷﺘﻦ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ داﺷﺘﻦ 35ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻘﺎﺿﺎي ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﺧﻮد را ﺗﺎ ﺗﺎرﻳﺦ 15 ﻣﺮداد ﻣﺎه ﺑﻪ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ اﻣﻮر ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﺎن اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . لذا ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ ﻣـﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻓـﻮق اﻟﺬﻛﺮ،ﻗﺒﻞ از30 و ﭘﺎﻳﺎن 35 ﺳﺎل ،ﻣﺠﻮزي ندارد.

وی بیان کرد: مسوول اطلاع رسانی این شیوه نامه مدیران مدارسند که باید شخصا بخشنامه را به اطلاع همکاران برسانند چرا که به تقاضاهای پس از موعد مققر پاسخ داده نمی شود.