تغییرات در کابینه کانادا / هشت وزیر برکنار شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، کابینه کانادا که 29 وزیر دارد شاهد ورود هشت عضو جدید است.

"استفان هارپر" نخست وزیر کانادا، در نخستین تغییرات و بازنگری گسترده در کابینه خود، به دنبال به کارگیری اعضای جوان است. از سال 2006 که هارپر به مقام نخست وزیری رسید، این بزرگترین دگرگونی در دولت کانادا به حساب می آید.

بر اساس این تغییرات، "کریس الکساندر" سفیر سابق کانادا در افغانستان، وزیر جدید شهروندی و مهاجرت می شود. "جیسون کنی"، مسئولیت وزارت خانه تازه تاسیس اشتغال و توسعه اجتماعی را بر عهده می گیرد. این وزارت خانه جایگزین وزارت منابع انسانی و توسعه مهارت ها شده است.

لازم به ذکر است نیمی از گزینه های جدید از میان بانوان انتخاب شده اند. "شلی گلاوز" 46 ساله که افسر سابق پلیس بود، به وزارت میراث فرهنگی می رود و "جیمز مور" وزیر قبلی این وزارت خانه، به وزارت صنعت می رود. با این حساب در حال حاضر، 12 زن در کابینه هارپر حضور دارند.

از دیگر تغییرات انجام شده در کابینه کانادا می توان به این مورد اشاره کرد که "پیتر مک کی" وزیر دفاع کانادا، در بازنگری نخست وزیر، به وزارت دادگستری می رود و و دادستان کل نیز، به مقام دفاع ملی می رسد.

اما وزرای اقتصاد، امور خارجه، تجارت بین الملل و منابع طبیعی، در سمت های خود باقی خواهند ماند. برای نخستین بار این تغییرات کابینه، پیش از اینکه در مراسم رسمی اعلام شود به دست هارپر در شبکه اجتماعی توئیتر انتشار یافته است.