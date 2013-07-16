به گزارش خبرنگار مهر، جواهیر سوکای، مهاجم آلبانیایی تیم سپاهان که در اردوی تدارکاتی تیم سپاهان در کشور اسلوونی با پارگی رباط صلیبی مواجه شد، هفته گذشته رباط صلیبی خود را در آلبانیا جراحی کرد.

این بازیکن در روزهای گذشته فعالیت‌های درمانی نظیر آب‌درمانی و فیزیوتراپی خود را در کشورش انجام می‌دهد و قرار است پس از اجازه پزشکانش، برای ادامه درمان به ایران بازگردد.

قرار است این بازیکن 20 روز دیگر به ایران بازگردد و ادامه مراحل درمانی خود را در اصفهان و زیر نظر پزشکان تیم سپاهان انجام دهد.

محمد جعفر رشادی، پزشک سپاهان در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر اظهار داشت: قرار است سوکای چند روز دیگر به ایران باز گردد و ادامه فعالیت‌های درمانی‌اش را در کشور و زیر نظر ما انجام دهد.

وی افزود: هنوز نمی‌توانم در مورد زمان بازگشت او به میادین نظر قطعی بدهم اما تلاش می‌کنیم که هرچه سریعتر این مهاجم را به فوتبال بازگردانیم.

سوکای فصل گذشته بهترین گلزن تیم سپاهان به شمار می‌رفت اما در شرایطی که قرارداد خود را با باشگاه اصفهانی به مدت 2 فصل تمدید کرده بود، با مصدومیتی از ناحیه رباط صلیبی مواجه شد و پیش‌بینی می‌شود که تا 6 ماه دیگر نمی‌تواند به میادین بازگردد.