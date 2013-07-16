فیلم ضرب و شتم یک نوجوان از سوی طرفداران مرسی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، شبکه های اجتماعی امروز صبح تصاویری از خشونت طرفداران محمد مرسی علیه یک نوجوان دوازده ساله منتشر کردند.

این حادثه در اطراف میدان رامسس در هنگام درگیری های میان طرفداران مرسی و ارتش مصر رخ داد.

در تصاویر ویدئویی نوجوانی که دو بطری در دست دارد مشاهده می شود که طرفداران مرسی با کشیدن لباس وی به این نوجوان اتهام مزدور می زنند و با وجود گریه های این نوجوان، طرفداران مرسی وی را به شدت کتک می زنند و سپس وی را به مکان نامعلومی انتقال می دهند.

در این هنگام یکی از ضاربان متوجه دوربین می شود و خواستار توقف و زوم کردن بر تصویر محمد مرسی می شود.