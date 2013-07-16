  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۶:۵۷

رسانه های خارجی منتشر کردند؛

فیلم ضرب و شتم یک نوجوان از سوی طرفداران مرسی

فیلم ضرب و شتم یک نوجوان از سوی طرفداران مرسی

رسانه های خارجی از ضرب و شتم یک نوجوان دوازده ساله مصری به دست طرفداران رئیس جمهوری عزل شده در قاهره خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیاالیوم، شبکه های اجتماعی امروز صبح تصاویری از خشونت طرفداران محمد مرسی علیه یک نوجوان دوازده ساله منتشر کردند.

این حادثه در اطراف میدان رامسس در هنگام درگیری های میان طرفداران مرسی و ارتش مصر رخ داد.

در تصاویر ویدئویی نوجوانی که دو بطری در دست دارد مشاهده می شود که طرفداران مرسی با کشیدن لباس وی به این نوجوان اتهام مزدور می زنند و با وجود گریه های این نوجوان، طرفداران مرسی وی را به شدت کتک می زنند و سپس وی را به مکان نامعلومی انتقال می دهند.

در این هنگام یکی از ضاربان متوجه دوربین می شود و خواستار توقف و زوم کردن بر تصویر محمد مرسی می شود.

کد مطلب 2098149

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها