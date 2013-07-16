مسئولین و خیرین فارس فکری اساسی برای خانواده زندانیان داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله اسد الله ایمانی در دیدار با اعضای ستاد دیه استان فارس افزود: خانواده های زندانیان آسیب پذیرترین اقشار جامعه ما هستند و آنها در معرض آسیبهای مختلفی هستند.



رئیس شورای فرهنگ عمومی استان فارس ادامه داد: خانواده های زندانیان علاوه بر اینکه نان آور خانواده را از دست داده اند، گرفتار خلاء های روحی نیز می شوند.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: باید خیرین آستین بالا بزنند و به جد برای خانواده های همه زندانیان جرایم عمد و غیر عمد کاری اساسی انجام دهند و خانواده های زندانیان را هم تحت پوشش مالی و هم تحت پوشش و حمایت معنوی قرار دهند.

آیت الله ایمانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری جشن گلریزان، گفت: باید در تریبون های عمومی و رسانه ها این قضیه مطرح شود که خیرین و مسئولین برای خانواده های زندانیان فکری اساسی داشته باشند.

امام جمعه شیراز تصرح کرد: باید مشاورینی در شهر باشند که با این خانواده ها ارتباط برقرار کنند و اجازه ندهند مجموعه نیروهای توانمند و بالفعل استان، در فضای انحراف گرفتار شوند.

وی افزود: این مسئله هم برای خانواده های زندانیان جرایم غیر عمد و هم برای خانواده های زندانیان جرایم عمد صدق می کند و کمک به خانواده های زندانیان مختص زندانیان جرایم غیر عمد نیست بلکه چه بسا خانواده های زندانیان جرایم عمد در اولویت کمک رسانی مادی و معنوی باشند و باید خیریه ها و خیرین سطح شهر برای این امر مهم فکری اساسی داشته باشند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان یادآور شد: ما برای نجات زندانیان غیر عمد، هم به کمک های کلان خیرین نیازمندیم و هم به کمک های ریز مردم، مردم دلشان می خواهد که در کار خیر شرکت کنند اما امکاناتش را ندارند و ما نباید فضای کار خیر را از مردمی که امکانات کمی دارند بگیریم و باید مردم از خیرات و برکات فراوان این کار بهره مند شوند.

امام جمعه شیراز اظهار داشت: این حرکت علاوه بر اینکه باعث آزادی زندانیان می شود، تاثیر عمیقی در پیوند و همبستگی مردم دارد و این همبستگی با کمک های ریز مردم محقق می شود.

نماینده ولی فقیه در استان فارس تصریح کرد: کمک های ریز مردم در این امر هم نقش معنوی دارد و هم اثر مالی و باید مد نظر باشد.

آیت الله ایمانی تاکید کرد: خیرین استان فارس نسبت به دیگر استانها بیشتر است و ماه مبارک رمضان هم فضای مناسب و شایسته ای برای انجام این گونه کارهاست.

نماینده رهبر معظم انقلاب در استان فارس بیان داشت: قرآن مجید درباره انفاق هایی که با انگیزه غیر الهی انجام شود، تعابیر شکننده ای دارد و می فرماید فردی که مالش را در راه غیرخدا انفاق می کند و انگیزه الهی ندارد، مثل این است که روی سنگی را مقدار کمی خاک فرا گرفته است و دانه ای در آن خاک کاشته است و باران می آید و آن خاک و دانه را می برد و چیزی عاید آن فرد نمی شود.

وی ادامه داد: در بنرهای تبلیغاتی، بروشورها و سخنرانی ها که برای جذب کمک های خیرین و مردم در راستای آزاد سازی زندانیان جرایم غیر عمد صورت می گیرد باید انگیزه اصلی، رضای پروردگار و تقرب به خدای متعال ذکر شود و باید بر این نکته تاکید شود که انفاق کنندگان برای خدا انفاق کنند و برای خدا به فکر نجات شکست خوردگان و گرفتارها باشند.

امام جمعه شیراز اضافه کرد: وقتی هدف ما زنده نگه داشتن یاد خدا باشد ، پروردگار عالم نیز دریچه های غیب را باز می کند و کمک های فراوانی خواهد کرد.

آیت الله ایمانی افزود: وظیفه ما این است که نیت و قصد مردم را پاک کنیم و با این کار هزاران اثر و برکت برای جامعه ایجاد می شود.