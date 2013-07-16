القاعده در آستانه اعلام موجودیت در شمال سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عربی پرس، یکی از فرماندهان برجسته گروه موسوم به ارتش آزاد سوریه از اعلام قریب الوقوع تشکیل آنچه دولت اسلامی خوانده، در شمال سوریه پس از شکست دادن ارتش آزاد و سیطره بر گذرگاههای مرزی با ترکیه خبر داد.

این منبع وابسته به ارتش آزاد فاش کرد: به احتمال زیاد در روزهای اول عید فطر این دولت از سوی القاعده اعلام خواهد شد.القاعده به دنبال سلطه بر باب الهوا و حارم از گذرگاه های اساسی هستند که از باب الهوا برای دریافت سلاح و مهمات و از گذرگاه دومی برای قاچاق نفت خام استفاده کنند.

این فرمانده ارتش آزاد بیان کرد: این طرح از هفته قبل با ترور فادی القش و برادرش در منطقه الدانا و سپس ترور کمال حامی عضو ارشد ارتش آزاد شروع شده است و ترورهای دیگری نیز علیه فرماندهان و شخصیت های وابسته به مخالفان در کار خواهد بود.