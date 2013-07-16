افزایش ظرفیت دستیاری در سال 92/ ایجاد کارورزی پزشک خانواده در پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهرام عین اللهی با اعلام این خبر افزود: امسال در دانشگاه های علوم پزشکی کشور 400 نفر بیشتر از سال گذشته در مقطع دستیاری تخصصی پزشکی پذیرش می کنیم.

وی اظهار داشت: ظرفیت پذیرش دستیار در چند رشته از جمله ارتوپدی و جراحی اعصاب 30 تا 40 درصد افزایش داشته و ظرفیت پذیرش در برخی رشته ها مانند اطفال کاهش داشته است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به دریافت ابلاغ تمام شوراهای قانونی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: تمامی شوراهای قانونی از جمله هیات ممیزه، هیات جذب و هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی ایران ابلاغ خود را از شورای عالی انقلاب فرهنگی دریافت کرده اند و این دانشگاه در سال آینده 900 دانشجو می گیرد و امسال نیز در مقاطع کارشناسی ارشد و دستیاری و فوق تخصصی دانشجو می پذیرد.

عین اللهی درباره برنامه های احیای پزشکی عمومی گفت: دو برنامه برای پزشکی عمومی در نظر گرفته شده است، یکی ریفورم و اصلاحات که شامل ادغام علوم پایه و بالینی بوده که هم اکنون در 13 دانشگاه علوم پزشکی انجام می شود.این برنامه قرار است یکسان سازی شده و در کل دانشگاه ها انجام شود.

وی افزود: برنامه دیگر برای احیای پزشکی عمومی این است که یک دوره کارورزی 6 ماهه طب خانواده را نیز برای پزشکان عمومی تدارک دیده ایم که هم اکنون در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال انجام است و به بقیه دانشگاه ها هم اعلام شده که آن را انجام دهند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به دوره تخصصی پزشکی خانواده گفت: پزشکان عمومی که بعد از فارغ التحصیلی پزشک خانواده شوند و خوب فعالیت کنند این دوره تخصصی را به شکل پودمانی (کار و تحصیل با هم) خواهند گذراند.