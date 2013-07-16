  1. حوزه و دانشگاه
۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۲۲

معاون آموزشی وزارت بهداشت خبرداد: 

افزایش ظرفیت دستیاری در سال 92/ ایجاد کارورزی پزشک خانواده در پزشکی

معاون آموزشی وزارت بهداشت از افزایش ظرفیت پذیرش دستیاری از 2100 نفر به 2500 نفر در چهلمین دوره دستیاری سال 92 در دانشگاه های علوم پزشکی کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهرام عین اللهی با اعلام این خبر افزود: امسال در دانشگاه های علوم پزشکی کشور 400 نفر بیشتر از سال گذشته در مقطع دستیاری تخصصی پزشکی پذیرش می کنیم.

وی اظهار داشت: ظرفیت پذیرش دستیار در چند رشته از جمله ارتوپدی و جراحی اعصاب 30 تا 40 درصد افزایش داشته و ظرفیت پذیرش در برخی رشته ها مانند اطفال کاهش داشته است.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به دریافت ابلاغ تمام شوراهای قانونی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: تمامی شوراهای قانونی از جمله هیات ممیزه، هیات جذب و هیات امنای دانشگاه علوم پزشکی ایران ابلاغ خود را از شورای عالی انقلاب فرهنگی دریافت کرده اند و این دانشگاه در سال آینده 900 دانشجو می گیرد و امسال نیز در مقاطع کارشناسی ارشد و دستیاری و فوق تخصصی دانشجو می پذیرد. 

عین اللهی درباره برنامه های احیای پزشکی عمومی گفت: دو برنامه برای پزشکی عمومی در نظر گرفته شده است، یکی ریفورم و اصلاحات که شامل ادغام علوم پایه و بالینی بوده که هم اکنون در 13 دانشگاه علوم پزشکی انجام می شود.این برنامه قرار است یکسان سازی شده و در کل دانشگاه ها انجام شود.

وی افزود: برنامه دیگر برای احیای پزشکی عمومی این است که یک دوره کارورزی 6 ماهه طب خانواده را نیز برای پزشکان عمومی تدارک دیده ایم که هم اکنون در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در حال انجام است و به بقیه دانشگاه ها هم اعلام شده که آن را انجام دهند.

معاون آموزشی وزارت بهداشت با اشاره به دوره تخصصی پزشکی خانواده گفت: پزشکان عمومی که بعد از فارغ التحصیلی پزشک خانواده شوند و خوب فعالیت کنند این دوره تخصصی را به شکل پودمانی (کار و تحصیل با هم) خواهند گذراند.

