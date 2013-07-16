زمینه افزایش قدرت خرید مردم فراهم شود

به گزارش خبرنگار مهر، سومین جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان ورامین ظهر سه شنبه با حضور محمدعلی یاسینی معاون برنامه ریزی فرماندار ورامین و حسن میرزایی رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین و دیگر اعضای ستاد تنظیم بازار شهرستان در فرمانداری ورامین برگزار شد.

محمدعلی یاسینی در این نشست ضمن عرض تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان گفت: در این ماه رحمت و برکت، ما مسئولان باید سخت بکوشیم تا زمینه افزایش قدرت خرید و رفاه آحاد مردم شهرستان فراهم شود.

وی افزود: جلوگیری از افزایش قیمت مواد لبنی و میوه در ایام ماه مبارک رمضان در بازار از وظایف اصلی این ستاد است و باید با تشکیل اکیپهای بازرسی علاوه بر نظارت و رسیدگی به وضعیت واحدهای صنفی، بررسی شود.

بستر خدمت ‌رسانی به مردم فراهم شود

معاون برنامه ریزی فرماندار شهرستان ورامین عنوان داشت: باید بستر خدمت ‌رسانی به مردم را در سطح شهرستان فراهم کنیم تا مردم از رفاه و آسایش که از انتظارات اصلی همه آحاد جامعه است، بهره ‌مند شوند.

وی ادامه داد: اجناسی که در این ماه به بازار وارد می‌ شود علاوه بر قیمت مناسب باید از کیفیت خوبی از هر لحاظ به ویژه بهداشتی برخوردار باشد تا رضایت بیشتر مردم جلب شود.

یاسینی تصریح کرد: اداره صنعت و معدن شهرستان‌ ورامین باید تمام تلاش خود را برای کنترل بازار به ویژه در ماه رمضان، به کار گیرد.

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین نیز در این نشست گفت: همه ساله در آستانه ماه مبارک رمضان، قیمتها به طور چشمگیری افزایش می‌ یاید که این امر نارضایتی شهروندان را به دنبال داشته است.

حسن میرزایی افزود: در تمام ماه های سال به خصوص ماه پرفضلیت رمضان که ماه میهمانی خدا است، مسئولان ذیربط بایستی به منظور تأمین مایحتاج کالاهای اساسی مردم از قبیل برنج، گوشت قرمز و سفید اقدامات لازم را انجام داده و از نوسانات قیمت این کالاها جلوگیریهای لازم را به عمل آورند تا اینکه مردم با آرامش و خیال راحت سبد کالایی خود را در این ماه تأمین کنند.

وی یادآور شد: در این ماه مردم، بیشتر از ماه های دیگر دغدغه تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز خود با قیمت مناسب را دارند که می طلبد با نظارت دقیق تر مانع گرانفروشی شد.

نظارت و کنترل قیمتها در ماه مبارک بایستی به شکل ویژه دنبال شود

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین اضافه کرد: نظارت و کنترل قیمتها در ماه مبارک بایستی به شکل ویژه دنبال شود.

وی در ادامه گزارش تحلیلی از وضعیت قیمت کالاهای اساسی در خرداد و تیرماه ارائه کرد و گفت: در ماه جاری تعداد 450 واحد نانوایی بازرسی صورت گرفته که از این واحدها تعداد 65 واحد متخلف شناخته شده که با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شده است .

میرزایی از اجرای نمایشگاه طرح ضیافت، توزیع کالاهای اساسی و طرح نظارتی ویژه ماه مبارک رمضان و بازرسیهای مستمر از واحد های تأمین کننده کالاهای اساسی خبر داد و افزود: کار نظارت و بازرسی بر اصناف شهر با جدیت بیشتری دنبال می شود و با هرگونه تخلف به شدت برخورد خواهد شد.

گفتنی است، در ادامه این نشست هر یک از اعضای ستاد به ارائه گزارشهایی پرداختند که پس از بحث و تبادل نظر تصمیماتی در قالب مصوبات اتخاذ شد.