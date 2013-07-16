276 واحد مسکونی تحویل معلولان خراسان جنوبی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن رحیمی بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهارکرد: این واحد ها به متقاضیان تحت حمایت این سازمان در شهرهای نیمبلوک، قاین، درمیان، زیرکوه، سرایان و خوسف تحویل می شود.

وی با اشاره به ساخت هزار و 909 واحد مسکونی ویژه معلولان و مددجویان بهزیستی گفت: از این تعداد 940 واحد واگذار شده و 969 واحد نیز در حال ساخت است.

وی عنوان کرد: در راستای ساخت این واحد ها 69 میلیارد و 555 میلیون ریال کمک بلاعوض از سوی سازمان بهزیستی به مددجویان شده است.

وی با بیان اینکه برای هر واحد مسکونی 180 میلیون ریال تسهیلات بانکی دریافت شده است، افزود: در مجموع 343 میلیارد و 620 میلون ریال برای این واحدها تسهیلات پرداخت شده است.

به گفته وی سهم آورده مددجویان برای احداث این واحدها 40 میلارد ریال بوده است.

معاون مشارکت های مردمی سازمان بهزیستی خراسان جنوبی از جمع آوری 27 میلیارد و 238 میلیون ریال کمک های مردمی توسط بهزیستی استان طی سال گذشته خبر داد و بیان داشت: این میزان نسبت به سال قبل از آن چهار درصد افزایش داشته است.

وی اظهارداشت: خیرین می توانند از طریق شماره حساب 2345203959 بانک ملت کمک های خود را برای یاری رساندن به جامعه هدف بهزیستی واریز کنند.

رحیمی گفت: در سال گذشته 305 سری جهیزیه به مبلغ دو میلارد و 690 میلیون ریال از محل اعتبارات بهزیستی به مددجویان اعطا شده است.