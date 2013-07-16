آغاز تشكيل گروه هاي تخصصي خبرنگاران بحران در كشور

به گزارش خبرگزاري مهر، نخستين جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور با حضور نمايندگان دستگاه ها و كارگروه هاي مرتبط با مديريت بحران در سالن شهيد رجايي وزارت كشور برگزار شد.

قدمیدر اين جلسه گفت: مجموعه برنامه‌هایی که دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله کمیته‌امداد، سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت در قالب دستورالعملی تایید کرده‌اند در این جلسه مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شد.

رئيس سازمان مديريت بحران كشور گفت: نکته‌ای که همواره در بعد از وقوع حوادث کمتر مورد توجه قرار گرفته، وضعیت جسمی و روحی افراد حادثه دیده است و در این راستا مقرر شده در کار توجه به بازسازی محیط و مکان وقوع حادثه،‌ وضعیت روحی و جسمانی افراد را که اعضای خانواده خود را در حوادث از دست می‌دهند مورد توجه بیشتری قرار بگیرند.

معاون وزير كشور تصريح كرد: دستورالعمل چگونگی توزیع کمک‌های مردمی در حوادث در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت كه مقرر شد در این باره دستورالعملی تهیه، جذب و هدایت و توزیع کمک‌های مردمی و دولتی در دستور کار قرار بگیرد و پس از بررسی در کمیته نهایی شود.

دبير شوراي عالي مديريت بحران كشور درباره زلزله خيزي كشور افزود: حدود 95 درصد ایران روی گسل قرار گرفته و تمام این گسل‌ها نیز فعال است اما این‌که در این گسل‌ها چه زمانی زلزله رخ دهد قابل پیش‌بینی نیست.

مهندس قدمي ادامه‌داد: معضلی که در حال حاضر در رابطه با زلزله در کشور وجود دارد فراموش کردن بحث پیشگیری است. چرا که بهترین راه پیشگیری از زلزله مقاوم‌سازی است و درست در همین نقطه یعنی مقاوم‌سازی ضعف داریم.

رئيس سازمان مديريت بحران كشور تصریح‌کرد: اگر در کلانشهری چون تهران یا هر شهر بزرگ دیگری زلزله شدیدی رخ بدهد کار امدادرسانی چیزی نیست که بتوان از آن پاسخی گرفت. معاون وزير كشور خاطرنشان کرد: با اقداماتی که وزارت مسکن و شهرسازی در سال‌گذشته انجام داده؛ اگر این برنامه‌ها سرعت بیشتری داشته باشد می‌توان ساخت و سازها را ساماندهی کرد.



بازسازی یک میلیون و 500 هزار بافت فرسوده روستایی

رئيس سازمان مديريت بحران كشور با بیان اینکه در بافت‌های فرسوده روستایی عملکرد خوبی داشتیم، گفت: در دولت نهم و دهم حدود یک میلیون و 500 هزار بافت فرسوده روستایی را بازسازی کردیم که بسیاری از این روستاها که در زلزله سه ریشتری شاهد تلفات جانی در آنها بودیم در زلزله‌های شش ریشتری نیز مشکلی به وجود نیامده است.



تجهیز جنگل‌های شمال و غرب به پایگاه‌های اطفای حریق

مهندس قدمی درباره مهار آتش‌سوزی جنگل‌ها نیز گفت: در شمال و غرب کشور که عمده جنگل‌های کشور در آن واقع شده پایگاه‌های اطفا حریق جنگل‌ها را احداث کردیم و در مقایسه با سال 89 وضعیت کنترل شده اما با توجه به خشکسالی‌های اخیر شاهد آتش‌سوزی‌های پراکنده در جنگل‌ها هستیم.

شايان ذكر است ارايه گزارش عملكرد سازمان امداد و نجات جمعيت هلال احمر و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در حوادث سه ماهه نخست سال 92 در زلزله هاي استان هاي بوشهر، هرمزگان‌ و سيستان بلوچستان، ارائه گزارش عملكرد وزارت نيرو در خصوص حريم و بستر رودخانه ها و اتخاذ تصميمات لازم براي رفع مشكلات پيش رو و تشكيل كار گروه تخصصي تشخيص هويت جانباختگان از حوادث از ديگر موضوعات مطرحه شده در اين جلسه بود.

در اين جلسه همچنين نمايندگان دستگاه ها و كار گروه هاي مرتبط با مديريت بحران در خصوص تهيه پيش نويس شرح وظايف كارگروه تخصصي حوادث هسته اي و پرتويي و تصميم گيري در خصوص عضويت شهرداران در شوراي هماهنگي مديريت بحران استان ها و شهرستان ها به بحث و تبادل نظر پرداختند.