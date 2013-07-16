ستاد دیه بازوی توانمند نظام قضایی و اجتماعی کشور محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بدری ظهر سه شنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد در رابطه با برگزاری جشن گلریزان زندانیان جرایم غیرعمد اظهار داشت: تمام تلاش ما در دستگاه قضایی این است که در عین حفظ حقوق زیان دیده در مسائل مالی، از صدور حکم حبس برای متهمان خودداری کنیم.

وی ادامه داد: اما در برخی موارد که ما ناگزیر به اجرای قوانین و تامین حقوق افراد هستیم ستاد دیه بازوی توانمندی برای نظام قضایی و اجتماعی کشور محسوب می شود که می تواند علاوه بر رهایی زندانی، از شدت آسیب وارد شده به شخص یا اشخاص زیان دیده بکاهد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به تراکم جمعیت کیفری در زندانها و تاکید بر سیاست های قوه قضاییه مبنی بر زندان زدایی عنوان کرد: در عمده موارد تشدید مجازات و زندانی کردن افراد موجب کاهش جرایم در جامعه نمی شود و باید پس لرزه های این محکومیت ها و آسیبهای اجتماعی ناشی از آنها را نادیده نگیریم.

بدری با بیان اینکه ما نباید دست روی دست بگذاریم تا جرمی رخ دهد و کسی به زندان بیفتد و شخصیت او از بین برود عنوان کرد: این امر باعث می شود که نه تنها خود آن فرد بلکه اعضای خانواده آن زندانی نیز خسارات جبران ناپذیر اجتماعی فراوانی را متحمل شوند.

وی همچنین در این دیدار پیشنهاد داد تا از سوی متولیان امر زمینی برای احداث ساختمان ستاد دیه استان لرستان در نظر گرفته شود.

مدیر کل زندانهای استان لرستان نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از اقدامات ستاد دیه در سال گذشته عنوان کرد: طی سال گذشته 267 زندانی جرایم غیر عمد در استان آزاد شده است.

محمد علی محمدی ادامه داد: از این تعداد 37 نفر با کمکهای مستقیم خیران در جشن گلریزان رهایی پیدا کرده اند.