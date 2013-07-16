یک مظنون مرتبط با جانی نروژی در فرانسه دستگیر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از "رویترز"، یک نئو نازی مرتبط با "آندراس برهینگ" عامل کشتار جمعی نروژ در فرانسه دستگیر شد.

"کریستینا ویرکنس" که متهم به دست داشتن در کشتار جمعی اسلو در نروژ است روز سه شنبه بعد از اینکه همسرش اقدام به خرید چهار قبضه کلت در شهر کرز فرانسه کرد از سوی پلیس دستگیر شد.

پلیس پس از دستگیری این فرد به بازرسی منزلش پرداخت .همسر این فرد مجوز قانونی داشتن یک سلاح را دارد، اما بعد از خرید چهار سلاح از سوی و با توجه به سابقه این فرد با قاتل نروژی پلیس به وی مظنون شده و او را بازداشت کرد.

"آندراس برهینگ" نئو نازی نروژی در اقدامی هولناک و با تکیه بر اعتقادات افراطی نزادپرستانه در جولای سال 2011 حدود 77 نفر را با منفجر کردن بمب و تیراندازی در اسلو در نروژ و جزایر اطرافش کشت.