ثبت واژه ايثارگر در كارت ملي جانبازان كشور

به گزارش خبرگزاري مهر، مسعود زریبافان با اشاره به اینکه جانبازان زیر 25 درصد نیز تحت پوشش بنیاد هستند و از خدمات آن بهره می برند، گفت: خدمات بنیاد اکنون بر حسب درصد است یعنی بسته به میزان درصد جانبازی میزان و نحوه دریافت خدمات متفاوت است بنابراین خدمات متفاوتی به جانبازان 25 درصد،40 درصد و 70 درصد ارائه می شود.



وی همچنین گفت: به نظر من بهتر است خدمات بر اساس نوع مجروحیت ارائه شود زیرا شرایط ایثارگران با درصد یکسان نیز از یکدیگر متفاوت است.



زریبافان افزود: با توجه به این مطلب، کارگروهی موظف به مشخص کردن خدمات برای انواع مجروحیت ایثارگران است که در نهایت از طریق بنیاد و طبق روال قانونی نسبت به انجام این کار نیز اقدام خواهد شد.



وی در ارتباط با کارت ایثارگری جانبازان معزز زیر 25 درصد اظهار داشت: در کارت ملی جدید که به صورت هوشمند طراحی شده است بخش ایثارگری نیز تعریف شده و به محض اجرا شدن این طرح در سراسر کشور تمامی جانبازان کارت ایثارگری دریافت می کنند.