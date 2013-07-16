ثبت واژه ايثارگر در كارت ملي جانبازان كشور

به گزارش خبرگزاري مهر، مسعود زریبافان با اشاره به اینکه جانبازان زیر 25 درصد نیز تحت پوشش بنیاد هستند و از خدمات آن بهره می برند، گفت: خدمات بنیاد اکنون بر حسب درصد است یعنی بسته به میزان درصد جانبازی میزان و نحوه دریافت خدمات متفاوت است بنابراین خدمات متفاوتی به جانبازان 25 درصد،40 درصد و 70 درصد ارائه می شود.
وی همچنین گفت: به نظر من بهتر است خدمات بر اساس نوع مجروحیت ارائه شود زیرا شرایط ایثارگران با درصد یکسان نیز از یکدیگر متفاوت است.
زریبافان افزود: با توجه به این مطلب، کارگروهی موظف به مشخص کردن خدمات برای انواع مجروحیت ایثارگران است که در نهایت از طریق بنیاد و طبق روال قانونی نسبت به انجام این کار نیز اقدام خواهد شد.
وی در ارتباط با کارت ایثارگری جانبازان معزز زیر 25 درصد اظهار داشت: در کارت ملی جدید که به صورت هوشمند طراحی شده است بخش ایثارگری نیز تعریف شده و به محض اجرا شدن این طرح در سراسر کشور تمامی جانبازان کارت ایثارگری دریافت می کنند.
رئيس بنياد شهيد كشور اعلام كرد: در کارت ملی جدید که به صورت هوشمند طراحی شده است بخش ایثارگری نیز تعریف شده و به محض اجرا شدن این طرح در سراسر کشور تمامی جانبازان کارت ایثارگری دریافت می کنند.
به گزارش خبرگزاري مهر، مسعود زریبافان با اشاره به اینکه جانبازان زیر 25 درصد نیز تحت پوشش بنیاد هستند و از خدمات آن بهره می برند، گفت: خدمات بنیاد اکنون بر حسب درصد است یعنی بسته به میزان درصد جانبازی میزان و نحوه دریافت خدمات متفاوت است بنابراین خدمات متفاوتی به جانبازان 25 درصد،40 درصد و 70 درصد ارائه می شود.
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