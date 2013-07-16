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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۳۳

سپهوند خبر داد:

44 درخواست تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای جدید در لرستان بررسی شد

44 درخواست تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای جدید در لرستان بررسی شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مسئول آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای استان لرستان از بررسی 44 درخواست تاسیس آموزشگاه فنی و حرفه ای جدید در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، کرم سپهوند ظهر سه شنبه در حاشیه جلسه هیئت نظارت بر آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای استان اظهار داشت: در این جلسه درخواست های تاسیس آموزشگاههای جدید و همچنین درخواستهای آموزشگاههای در حال فعالیت لرستان مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: در این جلسه از تعداد ۴۴ پرونده و درخواست رسیده با تعداد ۲۶ درخواست در رشته های مختلف آموزشی موافقت شد.

مسئول آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای استان لرستان یادآور شد: در حال حاضر 350 آموزشگاه خصوصی فنی و حرفه ای در سطح استان لرستان فعالیت دارند.

سپهوند ادامه داد: همچنین هم اکنون 18 مرکز دولتی شامل 13 مرکز ویژه آموزش برادران و پنج مرکز ویژه آموزش خواهران در استان فعالیت دارند.

بنابر این گزارش در پایان این جلسه مصوب شد جلسات هیئت نظارت بر آموزشگاههای آزاد فنی و حرفه ای لرستان هر دو هفته یکبار در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان تشکیل شود.

کد مطلب 2098198

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