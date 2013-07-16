11 درصد چاه های آب کشاورزی نهاوند به کنتور هوشمند مجهز شدند

آرش کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 150 کنتور هوشمند از سوی این شرکت خریداری شده که تعداد 81 حلقه چاه تا کنون مجهز به کنتور هوشمند شده اند.

کولیوند گفت: هزینه نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های کشاورزی موجود در شهرستان نهاوند از سوی شرکت آب منطقه ای تأمین شده است.

وی افزود: مهمترين عملكرد كنتورهاي هوشمند آب تحويل آب به كشاورزان بر اساس سند ملي آب و به ميزاني كه در پروانه بهره برداري قيد شده است مي باشد و در صورت افزايش برداشت به صورت خودكار برق چاه مربوطه قطع خواهد شد.

مدیر امور آب شهرستان نهاوند عنوان کرد: مالکین کلیه چاهها موظف به نصب کنتور هوشمند آب با هزینه شخصی هستند تا علاوه بر کنترل و پایش میزان مصرف آب از اسراف و تخریب آبخوان جلوگیری به عمل آید.

آرش کولیوند اظهار داشت: گروههاي گشت و بازرسي براي مبارزه با حفر چاههاي غير مجاز و چاههاي داراي اضافه برداشت و ساماندهي و نظارت بر شركتهاي حفاري چاه های عمیق و نیمه عمیق آب در شهرستان نهاوند مستقر شده است.

کولیوند در پایان سخنانش گفت: با استقرار این گروهها در شهرستان 50 حلقه چاه غیر مجاز شناسایی و مسدود شده اند و تعداد 10 فقره از چاههای مجازی که اضافه برداشت داشته اند شناسایی و پس از معرفی به دستگاه قضایی نسبت به اصلاح منصوبات انها اقدام شده است.