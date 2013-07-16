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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۸:۴۱

کولیوند به مهر خبر داد:

11 درصد چاه های آب کشاورزی نهاوند به کنتور هوشمند مجهز شدند

11 درصد چاه های آب کشاورزی نهاوند به کنتور هوشمند مجهز شدند

نهاوند- خبرگزاری مهر: مدیر امور آب نهاوند گفت: در سال گذشته 11 درصد چاه های آب کشاورزی نهاوند به کنتور هوشمند مجهز شدند.

آرش کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر تعداد 150 کنتور هوشمند از سوی این شرکت خریداری شده که تعداد  81 حلقه چاه تا کنون مجهز به کنتور هوشمند شده اند.

کولیوند گفت: هزینه نصب کنتورهای هوشمند بر روی چاه های کشاورزی موجود در شهرستان نهاوند از سوی شرکت آب منطقه ای تأمین شده است.

وی افزود: مهمترين عملكرد كنتورهاي هوشمند آب  تحويل آب به كشاورزان بر اساس سند ملي آب و به ميزاني كه در پروانه بهره برداري قيد شده است مي باشد و در صورت افزايش برداشت به صورت خودكار برق چاه مربوطه قطع خواهد شد.

مدیر امور آب شهرستان نهاوند عنوان کرد: مالکین کلیه چاهها موظف به نصب کنتور هوشمند آب  با هزینه شخصی هستند  تا علاوه بر کنترل و پایش میزان مصرف آب  از اسراف و تخریب آبخوان جلوگیری به عمل آید.

آرش کولیوند اظهار داشت: گروههاي گشت و بازرسي براي مبارزه با حفر چاههاي غير مجاز و چاههاي داراي اضافه برداشت  و ساماندهي  و نظارت بر شركتهاي حفاري چاه های عمیق و نیمه عمیق آب در شهرستان نهاوند  مستقر شده است.

کولیوند در پایان سخنانش گفت: با استقرار این گروهها در شهرستان 50 حلقه چاه غیر مجاز شناسایی و مسدود شده اند و تعداد 10 فقره از چاههای مجازی که اضافه برداشت داشته اند  شناسایی و پس از معرفی به دستگاه قضایی  نسبت به اصلاح منصوبات  انها اقدام شده است.

 

کد مطلب 2098202

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