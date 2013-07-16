اعزام ۴۰۰ کاروان نیکوکاری جوانان هلال احمر به روستاها و مناطق محروم کشور

محمد جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام كرد: بیش از هشت هزار جوان هلال احمری در طرح جهاد رمضان امسال مشارکت خواهند داشت. طرح جهاد رمضان امسال، با شعار « توانمندی، ایمنی و پیشگیری» اجرا می شود.
جعفریان، آموزش مهارت های امداد و کمک های اولیه، آموزش و انتقال مهارت های زندگی، حرفه ای و کارآفرینی، تقدیر از جوانان و دانش آموزان موفق و استعداد های برتر مناطق محروم و آسیب پذیر و ایمن سازی نقاط آسیب زا، خطر آفرین، عمران و مرمت اماکن و مراکز فرهنگی، بهداشتی و آموزشی را از جمله برنامه های امدادی و بشردوستانه کاروان های نیکوکاری جوانان در روستاها و مناطق محروم عنوان کرد.
رییس سازمان جوانان هلال احمر کمک به آزادی زندانیان آبرومند، ادای قرض و دین بدهکاران عیر بزهکار، برگزاری کارگاه توانمند سازی به منظور تعادل و تبادل تجربه کاروان های موفق و موثر، برگزاری کارگاه آشنایی با نحوه مستندسازی رویدادها و سوژه های موثر کاروان های نیکوکاری و ابتکارات اجتماع محور و اعتماد ساز را از دیگر برنامه های پیش بینی شده در قالب کاروان های نیکوکاری بیان کرد.
رييس سازمان جوانان جمعيت هلال احمر از اعزام 400 كاروان نيكوكاري جوانان هلال احمر در قالب طرح « جهاد رمضان » به روستاها و مناطق محروم كشور خبر داد.
محمد جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام كرد: بیش از هشت هزار جوان هلال احمری در طرح جهاد رمضان امسال مشارکت خواهند داشت. طرح جهاد رمضان امسال، با شعار « توانمندی، ایمنی و پیشگیری» اجرا می شود.
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