اعزام ۴۰۰ کاروان نیکوکاری جوانان هلال احمر به روستاها و مناطق محروم کشور

محمد جعفریان در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام كرد: بیش از هشت هزار جوان هلال احمری در طرح جهاد رمضان امسال مشارکت خواهند داشت. طرح جهاد رمضان امسال، با شعار « توانمندی، ایمنی و پیشگیری» اجرا می شود.



جعفریان، آموزش مهارت های امداد و کمک های اولیه، آموزش و انتقال مهارت های زندگی، حرفه ای و کارآفرینی، تقدیر از جوانان و دانش آموزان موفق و استعداد های برتر مناطق محروم و آسیب پذیر و ایمن سازی نقاط آسیب زا، خطر آفرین، عمران و مرمت اماکن و مراکز فرهنگی، بهداشتی و آموزشی را از جمله برنامه های امدادی و بشردوستانه کاروان های نیکوکاری جوانان در روستاها و مناطق محروم عنوان کرد.



رییس سازمان جوانان هلال احمر کمک به آزادی زندانیان آبرومند، ادای قرض و دین بدهکاران عیر بزهکار، برگزاری کارگاه توانمند سازی به منظور تعادل و تبادل تجربه کاروان های موفق و موثر، برگزاری کارگاه آشنایی با نحوه مستندسازی رویدادها و سوژه های موثر کاروان های نیکوکاری و ابتکارات اجتماع محور و اعتماد ساز را از دیگر برنامه های پیش بینی شده در قالب کاروان های نیکوکاری بیان کرد.