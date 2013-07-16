هواي تهران در شرايط ناسالم

به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از ده میکرون نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده و از میزان غلظت آلاینده منواکسید کربن نسبت به مدت مشابه روز گذشته کاسته شده است.
این در حالی است که در میزان غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون نسبت به روز گذشته تغییری رخ نداده است. به این ترتیب میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هماکنون در شرایط ناسالم برای گروههای حساس است.
لازم به ذکر است ایستگاههای شهرداری منطقه ۴ و شهرک چشمه به لحاظ آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در شرایط ناسالم قرار دارند.
گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی صاف و در پارهای نقاط وزش باد است. به این ترتیب انتظار میرود شاخص کیفیت هوا تا ساعات ظهر در شرایط ناسالم برای گروههای حساس باقی بماند.
اثرات بهداشتی آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون در مناطق ناسالم برای گروههای حساس شامل، افزایش احتمال علائم تنفسی در افراد حساس، تشدید بیماری قلبی و ریوی، مرگ و میر زودرس در افراد مبتلا به بیماریهای قلبی، ریوی و افراد مسن.
توصیه میشود در مناطق ناسالم برای گروههای حساس افراد مبتلا به بیماریهای قلبی و ریوی، سالمندان و کودکان باید فعالیتهای طولانی مدت در فضای باز را کاهش دهند.
مركز كنترل كيفيت هواي تهران اعلام كرد: میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از دو و نیم میکرون فراتر از حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط ناسالم برای گروههای حساس است.
به گزارش خبرگزاري مهر، بر اساس اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوای شهر تهران بر میزان غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از ده میکرون نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده و از میزان غلظت آلاینده منواکسید کربن نسبت به مدت مشابه روز گذشته کاسته شده است.
نظر شما