مطالبات پیمانکاران راهسازی مازندران پرداخت نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی اسد عصر سه شنبه در جلسه بررسی مشکلات حوزه راههای شهرستان میاندرود با بیان اینکه امسال وزارت راه و شهرسازی با مشکلات بسیاری در تامین اعتبار روبرو بوده است افزود: بسیاری از اعتبارات تخصیص نیافته و مطالبات پیمانکاران هم پرداخت نشده است و بسیاری از پیمانکاران حتی درگیر مشکلات خانوادگی شده اند.

وی ادامه داد: مدیران، کارمندان و پیمانکاران راه و شهرسازی غیرت به خرج دادند و خوشبختانه در حالیکه در بسیاری از استان ها در زمستان سال قبل جاده ها بسته بود تمامی راههای حوزه استحفاضی مازندران باز بوده است.

مدیرکل راه و شهرسای مازندران از آماده سازی و طراحی طرح میدان چهار راه ورکلا میاندرود خبر داد و گفت: این طرح به زودی به دفتر فنی فرمانداری میاندرود ارسال خواهد شد.

اسد با بیان اینکه تعهد می کنیم تا پایان شهریور آسفالت چهار کیلومتر انتهایی جاده سرتا- جناسم انجام شود افزود: در باقی مانده مسیر هم عملیات بهسازی به زودی انجام خواهد شد.

مدیر کل راه و شهرسازی مازندران به رایزنی خود با سازمان بنادر و کشتی رانی جهت شروع عملیات آسفالت محور گهرباران اشاره کرد و ابراز داشت:فاز اول مطالعاتی پل ارتباطی بین فرح آباد و گهرباران هم انجام شده است که امیدواریم امسال با مکاتبات سازمان و فرمانداری میاندرود بتوانیم از سرجمع اعتبارات بودجه 92 مبلغی را جهت پیشبرد این موضوع و همچنین آزادسازی چهار باب مغازه روستای اسلام آباد که در حریم راه واقع شده اند،اختصاص دهیم.

اسد از تکمیل مسکن مهر جامخانه و افتتاح آن در آینده نزدیک به دست وزیر مسکن و شهرسازی در میاندرود خبر داد و گفت: برخی از مطالبات مربوط به زیرگذر جامخانه هم طی چند روز آینده پرداخت خواهد شد تا پیمانکار نسبت به آسفالت زیرگذر اقدام کند.

وی تاکید کرد: مشکلات زیرگذر در حال پیگیری است و قرار است تا همزمان با افتتاح مسکن مهر جامخانه این زیرگذر نیز به بهره برداری برسد.

تسریع در آسفالت گهرباران

ذات الله زارعی، فرماندار میاندرود نیز به لزوم ایجاد میدان در چهار راه ورکلا تاکید کرد و گفت: آسفالت محور گهرباران هم از مواردی است که علیرغم زیرسازی بستر راه

و تامین اعتبار آن هنوز انجام نشده است.

وی با بیان اینکه پل ارتباطی بین دو محور گهرباران و فرح آباد هم از دیگر مطالبات منطقه می باشد، افزود:گهرباران دارای سواحل بکر و دست نخورده ای است که با ایجاد این پل ارتباطی قطعا شاهد توسعه گردشگری در این بخش خواهیم بود.

زارعی، عدم اتمام توسعه فاز یک و دو ساختمان فرمانداری میاندرود و بخشداری گهرباران را از دیگر مشکلات حوزه شهرسازی این شهرستان عنوان کرد و گفت: در شان مجموعه حاکمیتی شهرستان نیست که ساختمان آن به این شکل باشد چرا که ما حتی برای برگزاری جلسات شورای اداری هم سالن همایشی نداریم.

وی به لزوم پیگیری کار زیرگذر جامخانه تاکید کرد و ابراز داشت: تمهیدات لازم جهت پرداخت مطالبات باید انجام شود تا کار با سرعت بیشتری به سرانجام برسد.



