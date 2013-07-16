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۲۵ تیر ۱۳۹۲، ۱۹:۵۹

کسب دومین برد پیابی تیم شهرداری یاسوج در بازیهای تدارکاتی

کسب دومین برد پیابی تیم شهرداری یاسوج در بازیهای تدارکاتی

یاسوج – خبرگزاری مهر: تیم فوتبال شهرداری یاسوج در دومین بازی تدارکاتی خود تیم نفت مسجد سلیمان را شکست داد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم شهرداری که خود را برای رقابت های فصل جدید لیگ دسته یک کشور آماده می کند، عصر امروز با نتیجه سه بر یک نفت مسجد سلیمان را شکست داد.

گلهای تیم شهرداری در این دیدار را که درمجتمع عصر انقلاب شهریار برگزار شد، مهرداد ابتدایی، جواد زراعی و حسین حجازی به ثمر رساندند.

تنها گل تیم نفت مسجد سلیمان را میلاد داوودی وارد دروازه تیم شهرداری یاسوج کرد.

این بازی در سه تایم 30دقیقه ای برگزار شد و شهرداری همه بازیکنانش را به میدان فرستاد.

شهرداری یاسوج در اولین بازی خود نیز موفق شده بود تیم داماش گیلان را با نتیجه سه بر دو شکست دهد.

گل های آن بازی را محمد دارابی، حامدامیرخانی و مصطفی چراغی برای شهرداری و محمد آبشک و افشین چاووشی برای داماش به ثمر رسانده بودند.

تیم شهرداری یاسوج به منظور آمادگی بیشتر برای حضور در رقابتهای فصل جدید لیگ یک زیر نظر جواد زرینچه در شهریار تهران اردو زده است.

 

کد مطلب 2098223

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