مهر دامپزشکی بر روی لاشه دام ها قابل جعل نیست

سهراب عاقبتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با ممهور شدن لاشه دام ها به مهر دامپزشکی سلامت گوشت امکان سود جویی در جامعه کاهش پیدا خواهد کرد.

وی همچنین مصرف ماهانه گوشت مرغ در استان را 170 تا 180 تن عنوان کرد و اظهارداشت: از مجموع تولید گوشت سفید در گیلان 40 تا 50 تن به خارج از استان ارسال می شود.

مدیرکل دامپزشکی گیلان با بیان اینکه صادرات فرآورده های خام دامی نقش مهمی در ارزی آوری دارد، گفت: در سه ماهه نخست امسال 544 تن فرآورده های خام دامی با ارزش اقتصادی 27 میلیارد ریال به خارج از کشور صادر شده است.

وی اقلام صادراتی را ماهی پرورشی، ماهی زنده، خرچنگ، خاویار پرورشی ( 80 کیلو )، سوسیس و کالباس، بچه ماهی، جوجه یک روزه، پای مرغ، دوغ و غیره دانست و افزود: این فرآورده های دامی به کشورهای عراق، کانادا، امارات، جمهوری آذربایجان، آلمان و سایر کشورها صادر شد.

عاقبتی با عنوان اینکه طی سه ماهه نخست امسال 43 هزار 330 راس دام در گیلان کشتار شد، اظهار داشت: از این میزان کشتار دو هزار و 777 تن گوشت قرمز استحصال شد که 12 تن غیرقابل مصرف بوده است.

وی در ادامه ضبط ضایعات کشتارگاه های دام را یکی از راه های مبارزه مشترک بین انسان و دام ذکر کرد و گفت: پیشگیری مهمترین گام در مهار بیماری ها به شمار می آید.

مدیرکل دامپزشکی گیلان از کشتار 10 میلیون قطعه طیور طی سه ماهه سال جاری در استان خبر داد و افزود: از این میزان کشتار 17 هزار و 126 تن گوشت سفید استحصال شد که 336 تن غیر قابل مصرف بوده است.