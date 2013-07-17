۲۶ تیر ۱۳۹۲، ۹:۲۷

سلطانی به مهر خبر داد:

10 باشگاه غیر مجاز ورزشی در اردبیل پلمب می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ورزش بانوان سازمان ورزش و جوانان استان اردبیل از پلمب 10 باشگاه ورزشی غیر مجاز در استان خبر داد.

مژگان سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید به آغاز به کار بازرسی باشگاههای ورزشی در ماه رمضان تصریح کرد: برخورداری از مجوز، حضور مدیر و مربی کارت دار، بیمه ورزشی، رعایت شئونات اسلامی و محیط مناسب ورزشی از جمله مولفه های فعالیت مجاز یک باشگاه محسوب می شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر این تجهیزات و تهویه مناسب، استفاده از موسیقی ورزشی و عدم استفاده از داروهای نیروزا از جمله قرص لاغری و ژل دیگر مولفه های بازرسی سلامت ورزشی باشگاه است.

سلطانی در خصوص شیوع داروهای نیروزا در باشگاههای ورزشی تصریح کرد: این موضوع در باشگاههای استان مشاهده نشده و اگر مواردی گزارش شده است، مربوط به باشگاههای غیر مجاز بوده است.

به گفته رئیس اداره ورزش بانوان سازمان ورزش و جوانان استان بازرسی از 40 باشگاه خصوصی و شش باشگاه دولتی واگذار شده یک یا دو بار در طول ماه رمضان انجام خواهد شد.

برپایی ورزش شنای بانوان بعد از افطار

وی اضافه کرد: تمامی کلاسهای ورزشی در طول ماه رمضان نیز دایر است و برای رعایت حال روزه داران ساعات کلاسها به یک ساعت و ربع کاهش یافته است.

سلطانی از آموزش شنا برای کودکان زیر 10 سال در استخر 17 شهریور خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر این استخر رجب زاده در روزهای فرد و استخر 17 شهریور در روزهای زوج بعد از افطار برای شنای بانوان برنامه ریزی شده است.

