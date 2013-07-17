10 باشگاه غیر مجاز ورزشی در اردبیل پلمب می شود

مژگان سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید به آغاز به کار بازرسی باشگاههای ورزشی در ماه رمضان تصریح کرد: برخورداری از مجوز، حضور مدیر و مربی کارت دار، بیمه ورزشی، رعایت شئونات اسلامی و محیط مناسب ورزشی از جمله مولفه های فعالیت مجاز یک باشگاه محسوب می شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر این تجهیزات و تهویه مناسب، استفاده از موسیقی ورزشی و عدم استفاده از داروهای نیروزا از جمله قرص لاغری و ژل دیگر مولفه های بازرسی سلامت ورزشی باشگاه است.

سلطانی در خصوص شیوع داروهای نیروزا در باشگاههای ورزشی تصریح کرد: این موضوع در باشگاههای استان مشاهده نشده و اگر مواردی گزارش شده است، مربوط به باشگاههای غیر مجاز بوده است.

به گفته رئیس اداره ورزش بانوان سازمان ورزش و جوانان استان بازرسی از 40 باشگاه خصوصی و شش باشگاه دولتی واگذار شده یک یا دو بار در طول ماه رمضان انجام خواهد شد.

برپایی ورزش شنای بانوان بعد از افطار

وی اضافه کرد: تمامی کلاسهای ورزشی در طول ماه رمضان نیز دایر است و برای رعایت حال روزه داران ساعات کلاسها به یک ساعت و ربع کاهش یافته است.

سلطانی از آموزش شنا برای کودکان زیر 10 سال در استخر 17 شهریور خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر این استخر رجب زاده در روزهای فرد و استخر 17 شهریور در روزهای زوج بعد از افطار برای شنای بانوان برنامه ریزی شده است.