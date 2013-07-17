ماه رمضان بهترین موقعیت برای ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مالکی شامگاه سه شنبه در جمع مردم شهر رستم آباد بر ضرورت تدبر و تفکر در معنای قرآن تاکید کرد و افزود: صوت زیبا، رعایت ترتیل و تجوید و سایر آداب قرآنی بسیار پسندیده است اما عمل به دستورات قرآن پسندیده تر است‌.

وی همچنین با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ قرآنی در سطح جامعه اظهارداشت: برای حاکمیت فرهنگ قرآن در عرصه‌ های مختلف جامعه باید این مهم فرهنگ‌ سازی شود.

امام جمعه رستم آباد ترويج معارف قرآني را مهمترين عامل براي مقابله با تهاجم فرهنگي دانست و گفت: در ماه میهمانی خدا باید از انوار الهی قرآن مجید نهایت بهره برداری صورت گیرد.

وی در ادامه به فضلیت ماه رمضان اشاره کرد و افزود: رمضان ماه خودسازی و تمرینی برای مقابله با گناهان و دوری از دنیازدگی است.

مالکی در ادامه با بیان اینکه ماه مبارک رمضان فرصتی ناب برای خودسازی، نزدیکی بیشتر با پروردگار و مقابله با گناهان است، یادآورشد: تقوا و عفت در ماه ضیافت الهی اهمیت بیشتری دارد که می تواند زمینه رشد فضیلت های والای انسانی و همچنین ادامه حرکت در مسیر الهی و ارزش های اسلامی باشد.