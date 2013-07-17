سه هزار مددجو زیر پوشش بهزیستی گچساران قرار دارند

سید مهران کشاورز عصر سه‌شنبه در حاشیه دیدار با خانواده‌های معلولان زیر پوشش بهزیستی به مناسبت هفته بهزیستی به خبرنگار مهر گفت: از این تعداد 492 نفر بانوان سرپرست خانوار و 514 نفر مردان از کار افتاده هستند.

کشاورز افزود: تعداد 536 نفر زیر پوشش حوزه توانبخشی بهزیستی گچساران قراردارند که از این تعداد 129 نفر بیمار اعصاب و روان هستند.

وی تصریح کرد: اداره بهزیستی گچساران ماهیانه به خانوارهای یک نفره مبلغ 400 هزار ریال، دو نفره 450 هزار ریال، سه نفره 550 هزار ریال، چهارنفره 600 هزار ریال، و پنج نفره 750 هزار ریال مستمری پرداخت می‌کند.

این مسئول اظهارداشت: کمک به نیازمندان و مددجویان در راستای رفع مشکلات مادی آن‌ها از مهم‌ترین برنامه‌های بهزیستی در قالب ارائه خدمات به این قشر است.

کشاورز با بیان اینکه در گچساران خانواده‌های نیازمند و آسیب‌پذیری وجود دارد که توان تأمین هزینه‌ها و مخارج را ندارند، بیان داشت: بهزیستی با همکاری خیرین به این خانواده‌ها در قالب طرح‌های مختلف خدمات‌رسانی می‌کند.

وی همچنین از افتتاح دومین مجتمع نان پزی توسط زنان سرپرست خانوار گچساران در هفته بهزیستی خبرداد وافزود: این مجتمع های نان پزی در قالب تعاونی هایی متشکل از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی تشکیل شده است.

رئیس اداره بهزیستی گچساران از افتتاح دومرکز بهبود معتادان در گچساران به مناسبت هفته بهزیستی خبرداد وگفت: با افتتاح این دو مرکز تعداد مراکز بهبود اعتیاد این شهر به شش مرکز خواهد رسید.

کشاورز همچنین سرکشی به خانواده های نیازمند ودارای معلولان جسمی ذهنی را از دیگر برنامه های قابل اجرا در هفته بهزیستی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، 25 تیرماه هر سال مصادف با آغاز هفته بهزیستی در کشور است.