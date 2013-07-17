طرح تفکیک جنسیت در دانشگاه آزاد اسلامی تیران اعمال می شود

کامران امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حال حاضر هزار و 700 دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی تیران در 28 رشته در مقاطع کاردانی، کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته در حال تحصیل و 150 استاد حق التدریس و تمام وقت در حال فعالیت هستند، اظهار داشت: در ترم تحصیلی جدید پذیرش دانشجوی دختر نیز در این مرکز انجام و افزایش تعداد دانشجویان را خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه دانشگاه آزاد تیران تاکنون تنها از دانشجویان پسر پذیرش داشته است، افزود: با وجود دبیرستان ها و هنرستان های دخترانه در شهرستان تیران و کرون پذیرش دانشجوی دختر نیز از نیازهای این شهرستان بود که در ترم جدید انجام می گیرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی تیران در خصوص تفکیک جنسیت دانشجویان گفت: تفکیک جنسیت در روزهای هفته اعمال و تعدادی از روزها به دختران و تعدادی به پسرها اختصاص دارد.

ارتقای کیفیت آموزشی با هدفمند سازی دوره های کارآموزی

وی با تاکید بر افزایش کیفت در حوزه آموزش و فعالیت های آموزشی تصریح کرد: کیفیت در مباحث آموزشی هدف اصلی دانشگاه است که به این منظور دوره های کارآموزی با ایجاد تعامل با شرکت شهرک های صنعتی تیران بر گزار خواهد شد.

وی ادامه داد: تعاملی با شرکت شهرک های صنعتی تیران ایجاد شده تا سهمیه ای برای کارآموزی دانشجویان در رشته تخصصی خود اختصاص یابد و دانشجویان به صورت ویژه و تخصصی در حوزه کارآموزی فعالیت کنند.

وی استفاده از نیروی انسانی بومی و پذیرش اساتید و اعضای هیئت علمی با مدارک بالا را از دیگر برنامه های این دانشگاه در حوزه نیروی انسانی و افزایش کیفیت آموزش اعلام کرد.