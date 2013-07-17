به گزارش خبرنگار مهر، شوراي نگهبان نبض نظام به‌ شمار می‌رود و به عنوان یک نهاد رسمي بايد ‌تمامي مصوبات مجلس شوراي اسلامي به شوراي نگهبان فرستاده شود و اين شورا موظف است مصوبات را از نظر انطباق بر موازين اسلام و قانون اساسي مورد بررسي قراردهد.

شوراي نگهبان وظايف سنگيني دارد و داراي جايگاهي كليد در كشور است به گونه اي كه اين شورا با داشتن علمای متعهد و حقوقدان نمي گذارد تا مسائلی برخلاف قانون اساسی طرح شود.

مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد

سرپرست دفترنظارت و بازرسي انتخابات شوراي نگهبان خراسان رضوي در اين رابطه به خبرنگار مهر مي گويد: جايگاهي كه براي شوراي نگهبان پيش بيني شده جايگاهي كليدي و ويژه است و دراين راستا مجلس شوراي اسلامي بدون وجود شوراي نگهبان اعتبار قانوني ندارد

حجت الاسلام محمد حسین محرابی ادامه می دهد: این اعتبار تنها در خصوص تصويب اعتبارنامه نمايندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضاي شوراي نگهبان حاصل می شود.

وی تصریح می کند: مقام معظم رهبري تعابير بسيار مهمي در اين زمينه دارند و اين شورا را از مهمترين اركان نظام اسلامي بر مي شمارند زيرا يكي از وظايف شوراي نگهبان اين است كه نگذارد ناخالصي ها وارد بدنه نظام اسلامي شود.

وي مي افزايد: امسال يكي از كارهاي بزرگ اين شورا اين بود كه نشان داد هيچ چيز براي اين شورا بالاتر از قوانين اهميت ندارد بنابراين در امر بررسي صلاحيت ها با صيانت از قانون اساسي بسياري از افرادي كه داراي شاخصه هاي لازم براي حضور در انتخابات رياست جمهوري نبودند را رد صلاحيت كرد.

تضمين سلامت انتخابات

وي مي گويد: اين شورا همواره تلاش كرده تا به درستي سلامت انتخابات را تضمين كند و با هيچ فردي دراين خصوص رودربايستي ندارد

.

سرپرست دفترنظارت و بازرسي انتخابات شوراي نگهبان خراسان رضوي با تاكيد بر اينكه شورای نگهبان همواره از احکام اسلام و قانون اساسی محافظت كرده، مي افزايد: تطبيق قوانین با احکام ثانویه و اولیه بر عهده شورای نگهبان نهاده شده است.

حجت الاسلام محرابي تصريح مي كند: شوراي نگهبان با داشتن علمای متعهد و حقوقدان نميگذارد تا مسائلی خلاف اسلام و قانون اساسی طرح شود.

نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی

وي نخستین وظیفه شورای نگهبان را نظارت بر تدوین قوانین در مجلس شورای اسلامی دانسته و مي گويد: این شورا وظیفه دارد که هر قانون تصویب شده در مجلس را با قانون اساسی و قوانین شرعی اسلام مطابقت دهد که در صورت مطابقت داشتن، لایحه یا طرح مجلس را تائید می‌کند.

وي ادامه مي دهد: در صورت عدم مطابقت، آن لایحه یا طرح به مجلس برگردانده می‌شود تا مجلس اصلاحات مورد نظر شورای نگهبان را بررسی کند.

سرپرست دفترنظارت و بازرسي انتخابات شوراي نگهبان خراسان رضوي دومین وظیفه شوراي نگهبان را نظارت بر تمامي انتخابات ها دانسته و بيان مي كند: شورای نگهبان موظف است صلاحیت همه نامزدهایی که جهت شرکت در هر انتخابات به جز انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در وزارت کشور ثبت نام می‌کنند را بررسی كند و پس از آن اجازه شرکت در انتخابات را به آن کاندیدا بدهد.

شوراي نگهبان سليقه‌اي و جناحي عمل نمي كند

وي با بيان اينكه كيفيت اظهار نظر شوراي نگهبان درباره مصوبات مجلس ملاك رأي اكثريت اعضاي شوراي نگهبان است، مي گويد: گفتمان شوراي نگهبان نظارت و امانت، ولايت‌مداري و پاسداري از راي آحاد مردم است و اين شورا به هيچ وجه سليقه‌اي و جناحي عمل نمي كند.

حجت الاسلام محرابي تصریح می کند: به منظور ممانعت از ورود افراد ناخالص و غير صالح در اركان نظام اسلامی شورای نگهبان به عنوان حافظ و دژی محکم از هویت اسلامی دفاع کرده و در این رابطه برای اینکه قانون اساسي برتر از اشخاص و سليقه‌های گوناگون باشد، شوراي نگهبان در قانون اساسي پيش‌بيني شده است.

وی با بیان اینکه شورای نگهبان همواره دشمنان و مستکبران را ناامید كرده و نشان داده است که ظرفیت نظام اسلامی در سطحی بالا قرار دارد، می گوید: امام ‌راحل و مقام معظم رهبري بر تقويت شوراي نگهبان تاكيد کرده و اعتقاد داشتند که این شورا همچون دژی محکم می تواند مستکبران را دلسرد و نقشه های شوم آنان را نقش برآب کند.

شوراي نگهبان نماد پاسداري قانون‌ مندانه از مردم‌سالاري ديني

سرپرست دفترنظارت و بازرسي انتخابات شوراي نگهبان خراسان رضوي می افزاید: این شورا موجب سقوط تفکر سكولاريسم و استبداد شد و به بیان دیگر شورای نگهبان نشان داد که نظام اسلامی می تواند مدار توسعه خود را با هويت اسلامي و انقلابي به جهانیان اثبات کند.

وی بیان می کند: شوراي نگهبان نماد و گفتمان پاسداري قانون‌ مندانه از مردم‌سالاري ديني و هویت نظام اسلامی است و گفتمان این شورا نظارت، امانت و ولايت‌مداري است.

وی تصریح می کند: این شورا به هیچ وجهه سليقه‌اي و جناحي عمل نکرده و درست به این دلیل است که شورای نگهبان خاری در چشم دشمنان است چرا که دشمنان قسم خورده نظام اسلامی می دانند که این شورا نماد مردم سالاری دینی است.

حجت الاسلام محرابی با تاکید بر این مطلب که شوراي نگهبان در مقايسه با نهادهاي مشابه داراي قدرت، انسجام و استحكام بیشتری است، عنوان می کند: براي صيانت از قانون اساسي و احكام اسلامی نهاد شوراي نگهبان در نظام پيش بيني شده است.

بی تردید شورای نگهبان همواره در مسیر پاسداری و صیانت از نظام و قانون اساسی گام برداشته و در طی سالیان سال نقش کلیدی و با اهمیت خود را در عرصه امانت داری و ولایت مداری به اثبات رسانده است.

.......................

گزارش: مرضيه صاحبي