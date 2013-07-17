شش نفر از کاراته کاران نونهال آبدانان به مسابقات جهانی ترکیه دعوت شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد وهابی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تیم کاراته شهرستان آبدانان در رده نونهالان با حضور در مسابقات کشوری که در استان آذربایجان غربی با شرکت 17 تیم برگزار شد توانست با كسب شش مدال طلا ،7مدال نقره و 15مدال برنز جواز شش نفر از نونهالان را به مسابقات جهاني كسب کند.

وی افزود: تيم كاراته شهرستان آبدانان در رده تيمي نيز پس از اروميه،مازندران و كردستان مقام چهارمي اين سري از بازيها را به خود اختصاص داد.

مسئول ورزش و جوانان آبدانان گفت: کمبود سرانه فضای ورزشی یکی از معضلات اصلی و اساسی در شهرستان آبدانان است.

وهابی نبود فضای تخصصی برای ورزش بانوان را یکی دیگر از مشکلات ورزش آبدانان عنوان کرد و افزود: بسیاری از فضا های ورزشی در آبدانان نمی تواند در اختیار خانمها قرار گیرد.

وی گفت: برای رونق ورزش بانوان نیاز اساسی به یک سالن تخصصی برای بانوان وجود دارد که صبح و بعدازظهر در اختیار بانوان باشد تا ما بتوانیم جوابگوی نیازهای ورزشی این قشر باشیم.