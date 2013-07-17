60 پروژه عمرانی با اعتبار 550 میلیارد ریال در شهریار افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، عصر سه شنبه با حضور استاندار تهران، ائمه جمعه، فرماندار شهریار، معاونین فرمانداری،شهردار و اعضای شورای شهر شهریار و جمعی از مسئولین شهرستانی، 60 پروژه عمرانی، خدماتی، ورزشی، آموزشی، فرهنگی، بهداشتی و فضای سبز با اعتباری بالغ بر 550 میلیارد ریال افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

افتتاح مدرسه 12 کلاسی در شهرک صدف/ ایستگاه آتش نشانی در رزکان

سعید حسینی شهردار شهریار در این مراسم اظهار داشت: مدرسه 12 کلاسی صدف، ایستگاه آتش نشانی رزکان، مجموعه ورزشی استخر و سونای شهرک امیریه، بوستان پردیس، دیوار ساحلی رودخانه شادچای، بازسازی بوستان و شهربازی 22 بهمن از جمله پروژه هایی بودند که امروز با حضور استاندار تهران افتتاح شدند.

این مسئول عنوان کرد: مابقی پروژه ها شامل بوستان فدک، پارک دانشجو، مرکز معاینه فنی و اتو سرویس، بازر روز محله ای، ایستگاه آتش نشانی کهنز، سالن ورزشی شهرک جعفریه، المان مزار شهدای امامزادده اسماعیل (ع)، ساختمانهای اداری شهرداری کهنز، حوزه معاونت خدمات شهری و امور مناطق، شورای اسلامی محمد آباد، شورای اسکمان، شورای رضی آباد پایین، بوستان محله ای شهدای حصارزیرک، بازسازی بوستانهای امام خمینی (ره) و آزادگان اندیشه، توسعه فضای سبز و.... نیز همزمان با این مراسم، در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

جزیره ای کار نکردیم/ پروژه ها به تناسب در نقاط مختلف شهر احداث شده اند

وی ادامه داد: همچنین بالغ بر 15 میلیارد ریال اعتبار صرف بهسازی، جدولگذاری، زیرسازی، آسفالت، پیاده رو سازی و ترمیم معابر شهری شده است.

حسینی بیان کرد: تمام تلاش ما در مجموعه شهرداری و شورای شهر بر این بوده است که طرح ها و پروژه های عمرانی به صورت متناسب در نقاط مختلف شهر اجرایی شود، در واقع جزیره ای کار نشده است، همچنانکه مشاهده می شود در نقاط مختلف و گوشه و کنار شهر حتی در روستاهای دور افتاده، چندین پروژه در حوزه های عمرانی، بهداشتی، آموزشی و... تعریف و احداث شده است و امروز شاهد افتتاح آنها هستیم.

پروژه های عمرانی شهریار با 440 میلیارد ریال اعتبار در راهند

این مسئول با اشاره به کثرت و تعدد پروژه های در دست اجرا، متذکر شد: علیرغم ایام پایانی فعالیت این دوره از شوراها و شهرداری، اقدامات و پروژه های عمرانی رها نشده است و در حال حاضر علاوه بر پروژه هایی که امروز افتتاح شده اند، چندین و چند پروژه قابل توجه دیگر با اعتباری بالغ بر 440 میلیارد ریال در سطح شهر شهریار در دست احداث است.

وی گفت: امید میرود شهردار و اعضای شورای آینده، با تلاش مضاعف و پشتکار این اقدامات را ادامه داده و به ثمر برسانند تا گامی دیگر جهت رفاه هرچه بیشتر شهروندان لایق و قدردان شهریار برداشته شود.

همچنین سید عباس جوهری فرماندار شهریار در بخش دیگری به سخنرانی پرداخت و ضمن تقدیر از تلاشهای صورت گرفته از سوی شهرداری و شورای شهر شهریار، اظهار داشت: بهره برداری از پروژه های مذکور با این حجم و تعداد قابل توجه، بسیار ارزنده و نشان دهنده تلاش شبانه روزی دستگاه های ذیربط است و امیدواریم موجبات رفاه و رضایتمندی شهروندان را فراهم آورد.

این مسئول با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب، عنوان کرد: رهبر معظم انقلاب بارها در منویات خود، دولت نهم و دهم را دولت کار و تلاش بی وقفه برشمردند و فرمودند این دولت علیرغم تمام سختیها، با تلاش شبانه روزی، پرحجم و پرشتاب کار کرد، که این مهم در شهرستان شهریار نیز به مدد تلاش شبانه روزی و تعامل بسیار مثبت میان مسئولان، محقق شد.

روند پرشتاب عمران و آبادانی در شهریار ادامه خواهد داشت

وی ادامه داد: در شهریار نیز با وجود تمام کمبودها و محدودیتهای بودجه ای به ویژه در چند سال اخیر، روند عمران و آبادانی شهرها متوقف نشد و پروژه های در دست احداث، پر حجم و پر شتاب در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام رسید.

فرماندار شهریار ابراز امیدواری کرد: روند پرشتاب عمران و آبادانی که طی سالهای اخیر در سراسر کشور آغاز شده است، در شهریار نیز محقق شد و امیدواریم چرخ فعالیتهای عمرانی و خدمات رسانی به مردم با شتاب و سرعت بیشتری به حرکت خود ادامه دهد.