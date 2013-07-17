تنها راه حل مورد قبول براي بحران سوريه راه حل سياسي است

به گزارش خبرگزاری مهر، رعد الآلوسي سفير جديد عراق در لبنان روز سه شنبه در محل سفارت جمهوري اسلامي ايران با غضنفر ركن‌آبادي سفير كشورمان ديدار و پيرامون آخرين تحولات لبنان و منطقه گفتگو كرد.

در اين ديدار الآوسي ضمن تقبيح اقدامات گروه‌هاي تكفيري و تروريستي در سوريه، تنها راه حل مورد قبول براي بحران سوريه را راه حل سياسي مبتني بر گفتگو و بدون دستورالعمل‌هاي خارجي برشمرد.

وي ثبات و امنيت در لبنان، سوريه، عراق و كشورهاي منطقه را عامل مهمي در جهت مقابله با برنامه‌هاي شيطاني رژيم صهيونيستي عنوان كرد.

ركن‌آبادي نيز با بيان اهميت حفظ ثبات و وحدت در لبنان، ابراز اميدواري كرد كه اين مهم با درايت رهبران سياسي و مذهبي اين كشور محقق گردد.

وي همچنين ضمن اشاره به اينكه بحران سوريه از ابتدا با هدف خدمت به برنامه‌هاي آمريكايي و صهيونيستي براي به زانو درآوردن مقاومت طراحي شده بود، اين توطئه را محكوم به شكست دانست.