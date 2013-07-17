حسین ابن قاسم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: فولاد در این مدت تمرینات خوب و منظمی را پشت سرگذاشت و چندین مرحله اردو برای بازیکنان این تیم برگزار شد که به نظر می‌رسد هماهنگی لازم بین بازیکنان جدید و قدیم و در کل مجموعه تیم فولاد ایجاد شده است.

وی افزود: آخرین اردوی فولاد در تهران برگزار شد که در این مدت تیم فولاد چهار دیدار تدارکاتی برگزار کرد تا کادرفنی فولاد نقاط قوت و ضعف تیم را شناسایی و با آمادگی کامل وارد رقابتهای لیگ برتر باشگاه های کشور شوند.

ابن قاسم به برنامه‌های آماده سازی بازیكنان تیم فوتبال فولاد خوزستان قبل از آغاز لیگ برتر اشاره كرد و گفت: برای این منظور سه اردو در شهرهای بروجرد، سرعین و تهران تشكیل دادیم.

سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان عنوان کرد: بازیکنان فولاد خوزستان بعد از دو روز استراحت، تمرینات خود را از امروز استارت می‌زنند. بازیکنان این تیم در ادامه تمرینات خود در اهواز روز جمعه در آخرین دیدار تدارکاتی خود به مصاف فولاد نوین می روند و سپس آماده انجام اولین بازی خود در لیگ برتر مقابل سپاهان اصفهان می شوند.

ابن قاسم در خصوص نقل و انتقالات این تیم در لیگ برتر نیز عنوان کرد: امسال هم مانند فصل گذشته علاوه بر جذب تعدادی بازیكن جدید غیر بومی، چند نفر از بازیكنان تیمهای پایه خود را كه استحقاق پوشیدن تیم بزرگسالان را داشتند به لیست خود اضافه كرده ایم كه با نظر سرمربی تیم از وجود آنان در مسابقات آینده استفاده خواهد شد.

تیم فوتبال فولاد خوزستان در فصل گذشته لیگ برتر باشگاه های ایران با قرار گرفتن در مكان چهارم جدول موفق به اخذ سهمیه آسیایی شد و به همین دلیل تیم فوتبال این باشگاه در فصل ۹۳-۹۲ در سه جام لیگ برتر، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا باید به میدان برود.

