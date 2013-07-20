بهره برداری از 50 خانه فرهنگ در دانشگاهها/ اکران هفتگی فیلم های سینمایی

دکتر غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت خانه های فرهنگ گفت: حدود 50 خانه فرهنگ در 50 دانشگاه سراسری به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: مابقی خانه های فرهنگ درحال ساخت است و در دانشگاه‌های تازه تاسیس نیز خانه فرهنگ در نقشه دانشگاه پیش بینی می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم افزود: ایجاد سینمای دانشگاهی وقتی اعلام شد در همه دانشگاه‌ها شکل گرفت و متصدی آن هم معاونت فرهنگی وزارت علوم شد و در حال حاضر خانه سینمای دانشگاهی ایران فعالیت های مربوط به آن را انجام می دهد.

وی ادامه داد: سعی شده از ظرفیت وزارت ارشاد درمجموعه فیلم های بعد انقلاب استفاده شود و هماهنگی های لازم صورت گرفته که جدید ترین و قدیمی ترین فیلم هایی که متقاضی دارد به صورت هفتگی در دانشگاه ها اکران شود.