  1. حوزه و دانشگاه
۲۹ تیر ۱۳۹۲، ۱۰:۱۸

معاون فرهنگی وزیر علوم خبر داد:

بهره برداری از 50 خانه فرهنگ در دانشگاهها/ اکران هفتگی فیلم های سینمایی

بهره برداری از 50 خانه فرهنگ در دانشگاهها/ اکران هفتگی فیلم های سینمایی

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم از ایجاد 50 خانه فرهنگ در 50 دانشگاه سراسری خبر داد.

دکتر غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت خانه های فرهنگ گفت: حدود 50 خانه فرهنگ در 50 دانشگاه سراسری به بهره برداری رسیده است.

وی ادامه داد: مابقی خانه های فرهنگ درحال ساخت است و در دانشگاه‌های تازه تاسیس نیز خانه فرهنگ در نقشه دانشگاه پیش بینی می شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم افزود: ایجاد سینمای دانشگاهی وقتی اعلام شد در همه دانشگاه‌ها شکل گرفت و متصدی آن هم معاونت فرهنگی وزارت علوم شد و در حال حاضر خانه سینمای دانشگاهی ایران فعالیت های مربوط به آن را انجام می دهد.

وی ادامه داد: سعی شده از ظرفیت وزارت ارشاد درمجموعه فیلم های بعد انقلاب استفاده شود و هماهنگی های لازم صورت گرفته که جدید ترین و قدیمی ترین فیلم هایی که متقاضی دارد به صورت هفتگی در دانشگاه ها اکران شود.

کد مطلب 2098367

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