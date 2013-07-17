قرائت قرآن کریم در مساجد زنجان

مرتضی مقدمی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: به همین مناسبت برنامه جزء خوانی قرآن کریم در کانون های الهادی، شهید بهشتی، شیخ اشراق و آیت اله دانش خدابنده برگزار می شود.

وی اظهار داشت: اهداء قرآن جهت اجرای طرح تلاوت نور و کتب ادعیه، مفاتیح و نهج البلاغه نیز از دیگر اقداماتی است که در این ماه مبارک به همت دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری در مساجد استان انجام می شود.

مسئول دبیر خانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان گفت: در همین راستا و برای اجرای طرح تلاوت نور که شامل قرائت یک صفحه از قرآن کریم توسط امام جماعت و تفسیر یکی از آیه های شاخص آن، کتاب تفسیر همراه دو جلدی نیز در مساجد استان زنجان توزیع می شود.

مقدمی تاکید کرد: همچنین همزمان با اجرای طرح 1447 در 30 کانون منتخب استان، چهار محفل انس با قرآن کریم در شهرستان های زنجان، خدابنده، ابهر، خرمدره و طارم برگزار می شود.

وی ، با بیان اینکه اجرای طرح سفره کریمانه و احسان افطاری در ماه مبارک رمضان در سطح مساجد استان زنجان از جمله‌ برنامه‌های کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان است گفت: توزیع قرآن ویژه ماه مبارک رمضان به منظور استفاده در طرح تلاوت نور و مفاتیح‌الجنان در بین مساجد از دیگر اقدامات به شمار می‌رود.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان گفت: جلسات تفسیر قرآن در سطح مساجد بعد از نماز جماعت در استان زنجان برگزار می شود.

نمایشگاه "رمضان باطعم کتاب " در زنجان

نمایشگاه محصولات فرهنگی "رمضان باطعم کتاب" درزنجان افتتاح شد.



نمایشگاه محصولات فرهنگی "رمضان باطعم کتاب "باحضورمدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان زنجان افتتاح شد.



این نمایشگاه که باتنوع محصول همراه ماست شامل :کتاب (1200عنوان ) ،نرم افزار وسی دی های مذهبی (800 عنوان ) ، البسه ( خواهران وبرادران ) ، غرفه ی ویژه ی کودک (بازی های رایانه ای ، اسباب بازی و...) ، تابلو های نقش برجسته ومحصولات جانبی ( رحل ، قرآن های هوشمند قلمی )است.



این نمایشگاه به همت اداره ی فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان زنجان وباهمکاری موسسه فرهنگی منهاج برگزار گردیده است.



همچنین این نمایشگاه که از 2 تا 30 ماه مبارک رمضان دایر است باتخفیف 15تا20 درصدی محصولات همراه است.



علاقه مندان می توانند جهت بازدید ازنمایشگاه درطول ماه مبارک رمضان صبح ها و عصر ها وهمچنین بعد ازافطار تا ساعت 23:30 به محل فرهنگسرای امام خمینی(ره) زنجان مراجعه فرمایند.