برگزاری جشن رمضان در یکی از میادین و يا بوستانهاي اصلی زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام وليزاده در نشست خبري با خبرنگاران که با هدف تبيين برنامههاي کميته امداد در ماه مبارک رمضان انجام شد، به نقش تاثيرگذار رسانهها در خدمترساني به محرومان اشاره کرد.
وي با گراميداشت فرا رسيدن ماه مبارک رمضان به ارائه گزارشي از برنامههاي اجرايي کميته امداد در اين ماه اشاره کرد و گفت: جشن رمضان يکي از عمده برنامههاي اجرايي اين نهاد در ماه رمضان است.
مديرکل کميته امداد استان زنجان تصريح کرد: هدف از برگزاري جشن رمضان ترويج سنتهاي حسنه است.
وي با بيان اينکه ويژهبرنامه جشن رمضان در يکي از ميادين و يا بوستانهاي اصلي شهر با حضور مردم برگزار ميشود، اضافه کرد: در راستاي اين طرح مجموعهاي از صنايعدستي و کالاهايي که توسط مددجويان توليد شده است، در معرض ديد عموم قرار گرفته و به فروش ميرسد.
وليزاده در ادامه جمعآوري زکات فطره، برگزاري جشن گلريزان براي آزادسازي زندانيان نيازمند، اکرام ايتام (حامييابي براي ايتام زيرپوشش)، شفا (جمعآوري کمک براي بيماران نيازمند)، کوثر (تامين جهيزيه نوعروسان مددجو)، رحمت (جمعآوري کمک براي آزادسازي زندانيان نيازمند) و محسنين (حامييابي براي فرزندان خانوادههاي زيرپوشش) را از جمله طرحهاي اجرايي اين نهاد در ماه مبارک رمضان عنوان کرد.
وي افزود: رضوان (تامين مسکن نيازمندان)، ماعون (کمک به اشتغالزايي نيازمندان)، هميان مولا (تامين سبد غذايي براي خانوادههاي زير پوشش)، حج فقرا (اعزام خانوادههاي نيازمندي که تاکنون به مشهد اعزام نشدهاند) و مسجدمحوري نيز ساير طرحهايي هستند که طي اين ماه مبارک در استان زنجان اجرايي ميشود.
اين مسئول با ارائه گزارشي از فعاليتهاي انجام شده توسط کميته امداد استان زنجان طي سال گذشته تصريح کرد: در مدت مذکور 10 هزار و 618 خانوار با حجم جمعيتي 38 هزار و 800 نفر در قالب طرح اطعام و افطار با کمکهاي مردم خير استان که شامل غذاي گرم و يا جيره خشک بود، اطعام شدند.
مديرکل کميته امداد امام خميني(ره) استان زنجان همچنين به جذب يکهزار و 500 حامي براي کفالت يکهزار و 700 يتيم در ماه رمضان سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: اين حاميان ماهانه مبلغي را براي حمايتاز ايتام زير پوشش اين نهاد تزريق ميکنند.
وي با بيان اينکه طي سال گذشته با برگزاري جشن گلريزان 2 ميليارد ريال کمک به منظور آزادسازي 20 زنداني جمعآوري شد، تصريح کرد: اين کمکها براي آزادسازي زندانيان جرائم غيرعمد جمعآوري شد.
جشن گلریزان در زنجان و ابهر برگزار میشود
رئیسکل دادگستری استان زنجان، گفت: طبق سنوات گذشته جشن گلریزان برای کمک به محکومان مالی جرایم غیرعمد در زنجان 15 رمضان و ابهر 25 ماه مبارک رمضان برگزار خواهد شد.
جعفر گلمحمدی در جلسه انجمن حمایت از زندانیان استان، فلسفه وجودی انجمن حمایت از زندانیان را حمایت از خانواده زندانیان برشمرد و افزود: این انجمن باید با برنامهریزی مدون از خانواده زندانیانی که در معرض آسیب قرار دارند، حمایت کند.
وی تصریح کرد: با برنامهریزی صورت گرفته امسال نیز 30 تیرماه مصادف با 12 ماه مبارک رمضان به 3000 نفر از زندانیان به همراه خانوادهشان در محوطه باز اردوگاه زنجان افطاری داده خواهد شد.
گلمحمدی، هدف از برگزاری این اقدام را حضور خانواده زندانیان خصوصاً فرزندان آنها در کنار والدین خود در یک فضای صمیمی عنوان کرد و ادامه داد: این مهم، تأثیرات روحی و روانی بسیار خوبی برای زندانی و خانوادهشان دارد.
رئیسکل دادگستری استان زنجان همچنین از توزیع 120 بسته فرهنگی به فرزندان دانشجو و مقطع دبیرستان زندانیان خبر داد و خاطرنشان کرد: در این راستا با هماهنگی انجمن حمایت از زندانیان و اداره زندانهای استان، افرادی که از لحاظ علمی و فرهنگی ممتاز هستند، با دعوت به جلسه بعدی انجمن، بسته فرهنگی دریافت می کنند.
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