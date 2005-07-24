وزارت امورخارجه آلمان : اظهارات اتوشيلي خدشه اي به رابطه برلين - تهران وارد نكرده است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از مجله آلماني اشپيگل ، " يوشكا فيشر " وزير امورخارجه آلمان روز گذشته با ارسال نامه اي به سفارت جمهوري اسلامي ايران در برلين تصريح كرد : هيچ تغييري در مواضع آلمان در قبال ايران بوجود نيامده است .

به نوشته اين منبع خبري در نامه وزارت امورخارجه آلمان خطاب به سفارت ايران بر بسط و توسعه همكاريهاي دوجانبه تاكيد و اصرار شده است .

اشپيگل افزود : روابط برلين - تهران تا كنون بارها دچار تنش شده است اما اينگونه روابط به اتخاذ تصميم خاصي ختم نشده است . اين بار نيز به دليل انجام سلسله مذاكرات هسته اي سه كشور آلمان ، انگليس و فرانسه با ايران داراي حساسيت بيشتري شده است .

به نوشته اين مجله آلماني " اتو شيلي " وزير كشور آلمان در گفتگو با اين مجله آلماني مدعي شده بود : زماني كه مي شنويم ايران و عراق قصد دارند تا همكاريهاي نزديكي با يكديگر داشته باشند و ازسويي ديگر قرار است كه بزودي يك رئيس جمهور اصولگرا در ايران قدرت را در دست گيرد كه هنوز رابطه وي با تروريسم اثبات نشده مي تواند دورنماي نگران كننده اي را به همراه داشته باشد .

اين امر با واكنش شديد " حميد رضا آصفي " سخنگوي وزارت امورخارجه ايران مواجه شد . وي در سخناني با بي اساس خواندن اظهارات وزير كشور آلمان خاطر نشان ساخت : لازم است كه وزير كشور آلمان درخصوص اظهارات خود تامل بيشتري داشته باشد .

پس از اظهارات سخنگوي وزارت امورخارجه ايران " راينر لينگنتهال " ( Rainer Lingenthal ) سخنگوي وزارت كشور آلمان در اظهاراتي ادعا كرد : از كشوري كه حقوق بشر مدام در آن نقض مي شود شنيدن چنين سخناني دور از انتظار نيست .