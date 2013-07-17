افزایش رشته و گرایش های دکتری دانشگاه کاشان در سال جدید

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر عباس کتابی اظهار داشت: شورای گسترش آموزش عالی، با ایجاد شش رشته جدید دکتری در این دانشگاه موافقت قطعی به عمل آورد.

وی ادامه داد: مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی، مهندسی شیمی، مهندسی کامپیوتر(هوش مصنوعی)، نانو فناوری- نانو الکترونیک، مهندسی برق – قدرت و مهندسی مکانیک – ساخت و تولید از رشته های جدید دکترا در این دانشگاه است.

رئیس دانشگاه کاشان افزود: با ایجاد این رشته ها، تعداد رشته های دکتری این دانشگاه به 39 رشته گرایش افزایش می یابد.

وی خاطر نشان کرد: تعداد رشته گرایش های دوره دکتری این دانشگاه طی دو سال گذشته تاکنون حدود چهار برابر رشد داشته است.

کتابی به افزایش سه رشته جدید دکتری در پردیس دانشگاهی این دانشگاه نیز اشاره کرد و افزود: مهندسی برق- قدرت، مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی و مهندسی معدن از رشته های جدید پردیس دانشگاهی دانشگاه کاشان است.

وی اظهار داشت: دانشگاه کاشان مهر امسال در 30 رشته گرایش جدید در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو پذیرش می کند.

به گزارش مهر، بیش از هفت هزار دانشجو در بیش از 160 رشته گرایش در مجموعه دانشگاه، پردیس خواهران و پردیس دانشگاهی دانشگاه کاشان تحصیل می کنند.